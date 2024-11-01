La evolución de la frontera en Nogales entre México y Estados Unidos  

La frontera de Nogales, situada entre Sonora y Arizona, es uno de los puntos más emblemáticos para entender la evolución de las divisiones fronterizas entre México y Estados Unidos. A finales del siglo XIX, la frontera en esta región era poco más que una noción geográfica: un trazo en los mapas y una serie de hitos de hierro colocados tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) y la Venta de La Mesilla (Compra de Gadsden) en 1853.