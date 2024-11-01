edición general
Evolución de la audiencia de Menéame (periodo enero-agosto 2025)

Datos ofrecidos por OJD Interactiva, dedicada a la auditoría de tráfico web.

Torrezzno
Ago/25 N. UNICOS 391.332 VAR % -12,57 

Justo con la vuelta del bot y la política inundando la portada. Casualidad o simplemente es agosto?
Pacman
#2 Yo paso mucho de comentar, a no ser que sea algo que me guste bastante, pero su circo que lo jueguen los payasos
Livingstone85.
#2 ¿El bot es @delay ?
cosmonauta
#15 El mal adopta infinitas formas.
angelitoMagno
Aún lejos de los 16 millones de OKDIARIO.
www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/okdiario-evolucion-audiencia/to

Claro, que OKDIARIO tiene mucha más pluralidad y calidad informativa, eso explicaría sus números :roll:
mente_en_desarrollo
#8 ¿Cómo no va a ganar Vox si 2/5 de España visitamos mensualmente OKdiario?

Un periódico Español, centrado en la actualidad española, y que leen 20 millones de buenos españoles de ip única todos los meses.
rekus
#0 Mi recomendación: Un par de Acamas más, que vuelva Manolitro en su forma original y por supuesto que los propagandistas de la OTAN sigan campando a sus anchas.

Esto se levanta fácil.
TripleXXX
#9 Eso, que no falte el humor ;)
Herumel
Las audiencias en agosto como en TV, caen en picado.
bronco1890
#1 - 40% desde enero.
mente_en_desarrollo
#3 #4 La flechita indica solo respecto a una de las variables (N. UNICOS), que supongo que son los visitantes únicos.

En lo demás, se mantiene o incluso puede que la tendencia sea ligeramente ascendente.
Incluso los datos de febrero, que parece una debacle, no son tan malos, ya que tiene 2/3 días menos que otros meses y baja poco respecto a enero.
ordr
Cuestabajo y sin frenos. ¿Qué se puede hacer para evitar el declive?
bronco1890
#3 Mas pluralidad, lo que hay ahora son variaciones de los mismos temas en portada que se repiten hasta la nausea (Palestina, la Dana, Trump...) enviados también por los mismos y que aburren a las ovejas. Mientras que los votos negativos de cuatro amigos (o un amigo con tres clones) sean suficientes para tumbar cualquier noticia esto seguirá siendo una cámara de eco.
Grandpiano
#5 ¡Ayuséame!
Hombre_de_Estado
#5 Sí, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo por mandar (y menear) más envios de temas diversos.

Yo de alguno de los temas que comentas (Gaza en concreto, pero porque es un genocidio en directo) sí qué he mandado un montón de envios, también de otros como el cambio climático y sus efectos. Pero cada vez hago más esfuerzo en diversificar temas, tanto al mandar como al votar.

Y si veo que dan la chapa demasiado una y otra vez con el mismo tema hiper-trillado (Revuelta Vs Hormiguero) y…   » ver todo el comentario
Torrezzno
#5 fíjate lo plural que ya te han votado negativo a un comentario totalmente racional y constructivo
Borgiano
#3 Igual que uno de cada tres hilos no sea sobre Ayuso ayuda un poco
