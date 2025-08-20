“Eva fue creada después”: el partido calvinista de Países Bajos desafía la Constitución al rechazar a las mujeres en sus listas

El Partido Político Reformado, con tres escaños en el Parlamento, no presenta candidatas a las elecciones del 29 de octubre por considerar que los cargos son contrarios a “la vocación femenina”. Según defiende la formación, y recoge el diario El País, las mujeres no cuentan con la vocación femenina de votar o de presentarse a un cargo público, por lo que no necesitan ser incluidas en las listas, pues no es el rol que supuestamente deben adoptar.
Es el Cinturón Bíblico Holandés en.m.wikipedia.org/wiki/Bible_Belt_(Netherlands)
Les daría algo a estos si hubiera sido Adán y Evo... Y venga a arrancar costillas para sacar hijos... Jajajaja, es que... de verdad es de un patético y ridículo todo esto.
Que tuvieron tres hijos.
Y así comenzó la cristiandad con consaguineidad de madre e hijos y sus descendientes y de ahí la tarilla católica. Sus padres son hermanos y sus nietos son hijos y bueno un follón rarito.
Creyentes auténticos hay muy pocos y son los únicos que tienen mi respeto. Están totalmente equivocados, pero yo les respeto porque viven como dicen.
¿Los hipócritas? Total desprecio.
Ni la biblia se leen.
Además no les gustará que exista el voto femenino.
Lo que se hace primero suele ser el prototipo y luego se mejora