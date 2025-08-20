edición general
25 meneos
37 clics
“Eva fue creada después”: el partido calvinista de Países Bajos desafía la Constitución al rechazar a las mujeres en sus listas

“Eva fue creada después”: el partido calvinista de Países Bajos desafía la Constitución al rechazar a las mujeres en sus listas

El Partido Político Reformado, con tres escaños en el Parlamento, no presenta candidatas a las elecciones del 29 de octubre por considerar que los cargos son contrarios a “la vocación femenina”. Según defiende la formación, y recoge el diario El País, las mujeres no cuentan con la vocación femenina de votar o de presentarse a un cargo público, por lo que no necesitan ser incluidas en las listas, pues no es el rol que supuestamente deben adoptar.

| etiquetas: cristianos , eva , biblia , sgp , extrema derecha , mujeres , países bajos
22 3 2 K 189 actualidad
35 comentarios
22 3 2 K 189 actualidad
Comentarios destacados:      
tul #1 tul
ilegalizacion y al vertedero con ellos
13 K 187
Urasandi #9 Urasandi
#1 las dos noticias al pie del meneo son para enmarcar.
0 K 11
oso_poliamoroso #4 oso_poliamoroso
Que mal está Irán la verdad.
5 K 82
#5 Klamp
Y lilith antes, no me jodas, ni de religión saben.
5 K 77
Andreham #2 Andreham
En un pais europeo normal, la justicia o la policia deberian, de oficio, ir a visitar a las esposas, madres e hijas de estos caballeros y salvarlas.
3 K 51
Supercinexin #34 Supercinexin
#2 Holanda sólo es un país europeo normal en los centros de las ciudades. Apenas sales de ahí, los pueblos son todo cristofascistas calvinistas, exactamente los del meneo, que hacen que el Opus te parezcan unos jodidos perroflautas.

Es el Cinturón Bíblico Holandés en.m.wikipedia.org/wiki/Bible_Belt_(Netherlands)
0 K 20
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Y por esto los países civilizados no deben permitir a las religiones preceptos que vayan contra las leyes civiles. Como por ejemplo en España, donde la constitución consagra la no discriminación por motivos sexuales pero se le sigue permitiendo a la Iglesia discriminar vetando a mujeres para la práctica del sacerdocio.
3 K 49
ContinuumST #22 ContinuumST
#20 Oye, que el paraiso no estaba para milongas, que eran dos y había que fabricar miles, millones de humanos... Luego ya si eso que cada cual disfrutara como le apeteciera, pero igual no estaba el de la espada flamígera para muchas gaitas. xD xD
1 K 32
ContinuumST #3 ContinuumST
Espera, espera... “Cuando Dios creó a Adán y dijo que no era bueno que estuviese solo, no creó a otro hombre, sino a Eva. Luego les encargó ocuparse juntos de la Tierra, con las mismas responsabilidades”.

Les daría algo a estos si hubiera sido Adán y Evo... Y venga a arrancar costillas para sacar hijos... Jajajaja, es que... de verdad es de un patético y ridículo todo esto.
1 K 26
makinavaja #12 makinavaja *
#3 Los católicos siguen la misma biblia y las mismas creencias originales... No hay más que ver la cantidad de mujeres que hay con cargos importantes en la iglesia y en el vaticano.... xD xD xD xD xD
1 K 23
ContinuumST #15 ContinuumST
#12 Recuerda que la mujer y sólo la mujer (bueno, la serpiente hizo algo pero vamos) es la causante de TODOS los males de los humanos. ¡Malditas manzanas! Jajajaja.
0 K 15
pazentrelosmundos #29 pazentrelosmundos
#15 bueno a ver... Yo creo que es falla de cálculo. Los católicos si que vienen de Adán y Eva.
Que tuvieron tres hijos.
Y así comenzó la cristiandad con consaguineidad de madre e hijos y sus descendientes y de ahí la tarilla católica. Sus padres son hermanos y sus nietos son hijos y bueno un follón rarito.
0 K 6
ContinuumST #31 ContinuumST
#29 Eran tres hijos varones de la especie, ya me dirás. ¬¬
0 K 15
pazentrelosmundos #32 pazentrelosmundos
#31 pues eso, los católicos vienen de Adán y Eva.
0 K 6
ContinuumST #33 ContinuumST
#32 Magia. ;)
0 K 15
MoñecoTeDrapo #35 MoñecoTeDrapo
#15 y para los paganos también. La culpa es de Pandora.
0 K 10
#19 donchan
#12 Es una empresa que ha aguantado más de mil años y sigue generando beneficios. Por algo será.
0 K 7
victorjba #20 victorjba
#3 O venga a darse por el culo, lo de poblar la tierra ya tal xD
0 K 17
Bifaz #11 Bifaz
Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, por eso los hombre tienen costillas impares y las mujeres pares. ¿No es así?
0 K 20
ContinuumST #28 ContinuumST
#25 Esto... igual no te acabo de entender... o me he perdido algo... :shit:
0 K 15
ContinuumST #23 ContinuumST
#21 "Eva con chalotas", buen título.
0 K 15
ElenaCoures1 #25 ElenaCoures1
#23 Se lo diré a mi marido que es quién la disfruta más
0 K 7
Sandman #7 Sandman
Espero que tampoco acepten tratamientos médicos, calmantes, oncológicos... porque su sufrimiento es el designio de dios.
0 K 14
#17 donchan *
#7 Los auténticos creyentes aceptan la voluntad de dios y no van al médico. Luego están los hipócritas.

Creyentes auténticos hay muy pocos y son los únicos que tienen mi respeto. Están totalmente equivocados, pero yo les respeto porque viven como dicen.

¿Los hipócritas? Total desprecio.
0 K 7
Milmariposas #26 Milmariposas
No cabe un tonto más en este planeta de locos. :-O
0 K 14
ContinuumST #30 ContinuumST
#26 Me temo que caben unos cuantos millones más... pero bueno... {0x1f627}
0 K 15
#24 casicasi *
La biblia dice claramente que fueron creados al mismo tiempo: "hombre y mujer los creó". Génesis, 1,27.

Ni la biblia se leen.
0 K 11
#8 Juantxi
Espero que no les vote ninguna mujer, que lo están pidiendo a gritos.
Además no les gustará que exista el voto femenino.
0 K 11
#16 donchan
#8 El voto femenino les gustará si las mujeres les votan. Es de primera clase de votaciones.
0 K 7
#14 donchan
Las excusas me parecen mal. El día que yo defienda dejar a las mujeres fuera (de lo que sea) daré las razones reales.
0 K 7
#10 mariopg
no entendéis nada. no se puede esclavizar laboralmente al hombre si además tiene que hacer el resto de tareas de la casa y niños. si la mujer trabaja, la jornada laboral tiene que ir bajando paulatinamente. a las élites no les gusta eso. no creo ni que sean machistas.
0 K 7
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
La segunda tortilla siempre sale mejor que la primera
Lo que se hace primero suele ser el prototipo y luego se mejora
0 K 7
ContinuumST #18 ContinuumST
#13 ¿Eva con cebolla o sin? xD xD
0 K 15
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#18 Siempre con chalotas
0 K 7
#27 pedromoralesnn_62a8fccf7 *
Que los ilegalicen y a la hoguera, tienen experiencia con las "brujas"
0 K 6

menéame