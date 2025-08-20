“Eva fue creada después”: el partido calvinista de Países Bajos desafía la Constitución al rechazar a las mujeres en sus listas

El Partido Político Reformado, con tres escaños en el Parlamento, no presenta candidatas a las elecciones del 29 de octubre por considerar que los cargos son contrarios a “la vocación femenina”. Según defiende la formación, y recoge el diario El País, las mujeres no cuentan con la vocación femenina de votar o de presentarse a un cargo público, por lo que no necesitan ser incluidas en las listas, pues no es el rol que supuestamente deben adoptar.