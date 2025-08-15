Euskadi vive una jornada tórrida en la que se rozan los 45 °C

Euskadi vivió hoy una jornada sofocante que podría ser la más tórrida de esta ola de calor. El territorio más castigado fue el interior de Bizkaia: a primeras horas de la tarde, se han registrado máximas de 44,9 °C en Sodupe, 43,8 °C en Igorre y 43,5 °C en Galdakao. En Bilbao, los termómetros han llegado a los 42,5 °C. En Álava, que otros días de esta ola de calor se ha llevado la peor parte, las temperaturas también han sido muy elevadas: Gardea, en Llodio, con 44 °C, Saratxo (Amurrio) con 42,2 °C o incluso Vitoria, con 39,9 °C de máxima.