edición general
29 meneos
33 clics
Euskadi vive una jornada tórrida en la que se rozan los 45 °C

Euskadi vive una jornada tórrida en la que se rozan los 45 °C

Euskadi vivió hoy una jornada sofocante que podría ser la más tórrida de esta ola de calor. El territorio más castigado fue el interior de Bizkaia: a primeras horas de la tarde, se han registrado máximas de 44,9 °C en Sodupe, 43,8 °C en Igorre y 43,5 °C en Galdakao. En Bilbao, los termómetros han llegado a los 42,5 °C. En Álava, que otros días de esta ola de calor se ha llevado la peor parte, las temperaturas también han sido muy elevadas: Gardea, en Llodio, con 44 °C, Saratxo (Amurrio) con 42,2 °C o incluso Vitoria, con 39,9 °C de máxima.

| etiquetas: país vasco , euskadi , sodupe , bilbao , temperatura , tórrido , ola de calor , 45°c
27 2 0 K 295 actualidad
13 comentarios
27 2 0 K 295 actualidad
#8 laruladelnorte
Hoy en A Coruña, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 22°C. Por la tarde, tendremos nubes y claros y con temperaturas en torno a los 24°C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 18°C.

Doy gracias a diosito lindo por haber nacido aqui. :-*
2 K 45
#2 casicasi
La culpa es de la agenda 2030.
0 K 11
#7 Alcalino
¡Venga! ¡A por los 50 el año que viene!

¡Quiero ver esas proteínas desnaturalizarse!
0 K 10
#6 Albarkas
Euskadi tropical
0 K 10
#13 Albarkas
#12 No entiendo el euskera, pero pillo el concepto xD
0 K 10
Apotropeo #10 Apotropeo
Tiene su lado bueno, así sudan como si estuvieran follando.
:troll:
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Aún no hace tanta caló como para quitarse la txapela
0 K 8
#4 Beltza01
#3 La txapela negra 100% lana refresca y evita quemaduras en la azotea.
0 K 7
#1 endy *
Para cuando una categoría que se llame El Tiempo? Estas noticias ya empiezan a ser un clásico
0 K 7
sotillo #9 sotillo
#1¿ Aguanta eso un vasco, 45 grados ? Yo los vi por Sevilla con unos grados menos y tenían ya muy mala pinta
1 K 24
Pacman #11 Pacman
#9 en Sevilla pueden beber cruzcampo, eso les alivia un poco
0 K 13
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Jajajaja un saludo desde Écija que llevamos asi desde Junio!!!
0 K 5

menéame