Europa ya no puede ocultarlo, el gran engaño de los coches eléctricos sacude Alemania

En Alemania se ha revelado un fraude masivo relacionado con las ventas de coches eléctricos. Aunque políticos y fabricantes afirman que estas van en aumento, los datos reales muestran lo contrario. Las automatriculaciones inflan cifras, mientras que las ventas privadas han caído. Porsche y BMW enfrentan pérdidas, y los concesionarios expresan su preocupación. La retirada de ayudas gubernamentales ha reducido el interés ciudadano. La estrategia de imponer la movilidad eléctrica está haciendo aguas, y se cuestiona su viabilidad económica y social
1. ¿Me mejora prestaciones?
2. ¿Me mejora precio?
Lo primero es un no rotundo. A día de hoy genera más incomodidad que uno de gasolina por la falta de infraestructura de recarga. Lo segundo tampoco. En mi caso, con las prestaciones actuales de un eléctrico, más de 15 mil € no pagaría ni de coña. Creo que los BMW los vendían creo que a partir de unos 50 mil €.
Eso por no hablar el hecho que solo tienes en cuenta el dinero inicial, pero no tienes en cuenta el mantenimiento y gasto en combustible que es menor en el eléctrico.
Así que siendo serios, cada uno tiene ventajas y desventajas, pero pretender tener razón poniendo supuestos que nunca van a ocurrir, pues como mínimo es absurdo.