Europa ya no puede ocultarlo, el gran engaño de los coches eléctricos sacude Alemania

En Alemania se ha revelado un fraude masivo relacionado con las ventas de coches eléctricos. Aunque políticos y fabricantes afirman que estas van en aumento, los datos reales muestran lo contrario. Las automatriculaciones inflan cifras, mientras que las ventas privadas han caído. Porsche y BMW enfrentan pérdidas, y los concesionarios expresan su preocupación. La retirada de ayudas gubernamentales ha reducido el interés ciudadano. La estrategia de imponer la movilidad eléctrica está haciendo aguas, y se cuestiona su viabilidad económica y social

#1 Feliberto
Por eso en China o en Noruega no se vende ni uno ¿no? xD
9
#5 OdaAl
#1 #2 #3 Apostaron por coches caros y ahora no venden, la gente demanda coches baratos, no se enteran o no se quieren enterar
3
#3 yemeth
Tiene pinta más de ser el engaño de los alemanes que el engaño del coche eléctrico.
4
#2 cajadecartonmojada
¿Engaño relacionado con los coches en Alemania? Suena tan del 2015...
2
#7 Verdaderofalso
#2 no engañaron ellos con el Dieselgate?
0
#11 cocolisto
¿Europa=Alemania?.Sii hubiera una cárcel de papel para los que hacen titulares capciosos, estaría llena.
0
#9 Duke00 *
Las automatriculaciones son igualmente comunes en coches de combustión. Todo parece una no-noticia sin dar datos claros, concretos ni contextualizados.
1
#6 Regreso *
Para cambiar el coche de combustión por uno eléctrico hay que cumplir dos factores:
1. ¿Me mejora prestaciones?
2. ¿Me mejora precio?

Lo primero es un no rotundo. A día de hoy genera más incomodidad que uno de gasolina por la falta de infraestructura de recarga. Lo segundo tampoco. En mi caso, con las prestaciones actuales de un eléctrico, más de 15 mil € no pagaría ni de coña. Creo que los BMW los vendían creo que a partir de unos 50 mil €.
1
#8 Duke00
#6 Se te nota muy enterao del tema, si.
1
#10 Regreso
#8 Bueno, aquí se está para aprender y resolver dudas. Por 15 mil € me puedo comprar un gasolina de segunda mano bastante decente que me permite aparcarlo en la calle, repostar en 5 minutos para hacer más de 600 km y cogerlo en cualquier momento para hacer un viaje espontáneo desde Bilbao a Sevilla sin planificar nada. ¿Me ofrece un eléctrico eso? Lo pregunto en serio.
0
#12 Duke00
#10 Sabes que nunca se te va a dar esa "necesidad espontánea". Además de que por seguridad entre Bilbao y Sevilla deberías de parar a descansar o comer al menos dos o tres veces, lo que te daría suficiente tiempo para cargar baterías en el supuesto que fueses en eléctrico. Por no hablar de que si lo cargas en casa te ahorras los tiempos de ir a respostar en las gasolineras.

Eso por no hablar el hecho que solo tienes en cuenta el dinero inicial, pero no tienes en cuenta el mantenimiento y gasto en combustible que es menor en el eléctrico.

Así que siendo serios, cada uno tiene ventajas y desventajas, pero pretender tener razón poniendo supuestos que nunca van a ocurrir, pues como mínimo es absurdo.
0
#4 CalvinWatterson
El engaño de no vender coches alemanes eléctricos, que hasta hace poco eran un auténtico zurullo. O hace BMW el “golpe en la mesa que dará una lección a los chinos” y solo en extras te puedes gastar lo que 2 BYD
0

