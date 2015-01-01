En Alemania se ha revelado un fraude masivo relacionado con las ventas de coches eléctricos. Aunque políticos y fabricantes afirman que estas van en aumento, los datos reales muestran lo contrario. Las automatriculaciones inflan cifras, mientras que las ventas privadas han caído. Porsche y BMW enfrentan pérdidas, y los concesionarios expresan su preocupación. La retirada de ayudas gubernamentales ha reducido el interés ciudadano. La estrategia de imponer la movilidad eléctrica está haciendo aguas, y se cuestiona su viabilidad económica y social