edición general
7 meneos
14 clics
Europa se tapa los oídos: la Comisión rehúye proteger a las regiones con identidad propia

Europa se tapa los oídos: la Comisión rehúye proteger a las regiones con identidad propia

Bruselas frena la iniciativa ciudadana que pedía garantías para las comunidades culturales y lingüísticas singulares, escudándose en competencias estatales y en una retórica de inclusión genérica que esquiva lo esencial. La política de cohesión, nacida para corregir desigualdades territoriales, sigue sin mirar de frente a las desigualdades culturales internas. En nombre del equilibrio institucional, ha desoído una demanda legítima que ponía sobre la mesa una cuestión tan crucial como silenciada: la protección efectiva de la diversidad interna

| etiquetas: europa , region , identidad , bruselas , cultura , comunidad
6 1 1 K 62 actualidad
2 comentarios
6 1 1 K 62 actualidad
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿Necesitan protección?
Aquí faltan los comentarios habituales de "Hay cosas mas importantes que hacer"
2 K 29
tsukamoto #1 tsukamoto *
Esos burócratas, muchos de los cuales no acuden siquiera a su lugar de trabajo de forma recurrente, solo protegen dos cosas:
1ª - sus sillas, con el sueldazo pagado entre tod@s (incluso con los impuestos de aquellos a los que dejan "desprotegidos")
2ª - la grandes corporaciones, a cuyos consejos de administración suelen ir a parar garcias a la puertas giratorias.

Ende, un un club de amiguetes parasitos que solo miran hacia su obligo, Ya te cagas !!
0 K 17

menéame