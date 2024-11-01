Europa se tapa los oídos: la Comisión rehúye proteger a las regiones con identidad propia

Bruselas frena la iniciativa ciudadana que pedía garantías para las comunidades culturales y lingüísticas singulares, escudándose en competencias estatales y en una retórica de inclusión genérica que esquiva lo esencial. La política de cohesión, nacida para corregir desigualdades territoriales, sigue sin mirar de frente a las desigualdades culturales internas. En nombre del equilibrio institucional, ha desoído una demanda legítima que ponía sobre la mesa una cuestión tan crucial como silenciada: la protección efectiva de la diversidad interna
Aquí faltan los comentarios habituales de "Hay cosas mas importantes que hacer"
1ª - sus sillas, con el sueldazo pagado entre tod@s (incluso con los impuestos de aquellos a los que dejan "desprotegidos")
2ª - la grandes corporaciones, a cuyos consejos de administración suelen ir a parar garcias a la puertas giratorias.
Ende, un un club de amiguetes parasitos que solo miran hacia su obligo, Ya te cagas !!