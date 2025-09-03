edición general
Europa pierde 122 GW nucleares entre retrasos, sobrecostos y cancelaciones

El sector nuclear en Europa atraviesa una crisis de envejecimiento -más del 90% de los reactores superan los 35 años de antigüedad- y de estancamiento, ya que según un informe elaborado por la organización internacional Global Energy Monitor (GEM), el Viejo Continente ha perdido 122 gigavatios (GW) de potencia nuclear prevista debido a las cancelaciones de proyectos, y otros 68 GW ya han sido desmantelados. Mientras tanto, la transición energética europea acelera por la vía renovable: más de 600 GW de capacidad eólica y solar a escala industria

| etiquetas: energía nuclear , energía renovables , transición energética
5 comentarios
#2 CosaCosa
Que raro, con lo rentables que son
#4 omega7767
#2 solo lleva unas décadas construir unas centrales nucleares con miles de millones en sobrecostes. ¿Cuanta campos de futbol de plantas solar/eólica son esos miles de millones?
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
"De toda la capacidad nuclear alguna vez planificada en Europa, dos quintas partes han sido canceladas o retiradas, y solo el 2% está actualmente en construcción. Son los síntomas de una infraestructura que se acerca al final de su vida útil, y es que en la UE, la cuota de generación eléctrica nuclear se redujo del 25% en 2005 a menos del 20% en 2024."
Asimismov #3 Asimismov
lberdrola tráete los proyectos que Trump no quiere en Maine.
platypu #5 platypu
