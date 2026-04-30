El eurodiputado Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras un trasplante de riñón, donado por su madre

Jaume Asens, abogado, politólogo, filósofo, político, y eurodiputado español de los Comuns, recibió este miércoles el alta hospitalaria tras someterse a un trasplante de riñón por una enfermedad renal sobre la cual no ha dado más detalles. “He salido del @hospital_clinic de Barcelona después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre”