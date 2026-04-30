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El eurodiputado Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras un trasplante de riñón, donado por su madre

El eurodiputado Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras un trasplante de riñón, donado por su madre

Jaume Asens, abogado, politólogo, filósofo, político, y eurodiputado español de los Comuns, recibió este miércoles el alta hospitalaria tras someterse a un trasplante de riñón por una enfermedad renal sobre la cual no ha dado más detalles. “He salido del @hospital_clinic de Barcelona después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre”

| etiquetas: eurodiputado jaume asens , alta hospitalaria , trasplante riñón
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4 comentarios
11 2 0 K 151 actualidad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
importancia irrenunciable de la sanidad pública

Ese mensaje debería ser sagrado y calar más en todos los discursos políticos. El resto de posiciones produce muertes y miseria.
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nereira #1 nereira
Para el eurodiputado, la experiencia le ha “enfrentado de una manera radical a dos certezas que a menudo olvidamos: la fragilidad de la vida y la importancia irrenunciable de la sanidad pública. He visto de cerca la profesionalidad, la entrega y la humanidad de quienes la sostienen cada día. No es una abstracción: son vidas cuidando vidas”, expresa Asens en su comunicado.
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#4 eldelcerro
No sabía que se puede donar a alguien en concreto, en este caso el hijo.
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Escafurciao #3 Escafurciao
Madre no hay mas que una, en este caso dos veces la misma.
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menéame