Euandria: El antiguo concurso griego de fuerza y belleza para hombres [Eng]  

En el griego antiguo , la palabra «euandria» (hombría) se refería a la existencia de hombres apuestos y fuertes. Como epíteto, «euandros» se atribuía a ciudades y países cuyos ciudadanos, generalmente atletas o guerreros, cumplían con estos criterios. La competición de Euandria era una competición para adolescentes que se celebraba durante las Panateneas y la Tesía en Atenas y otras ciudades. La belleza y la fuerza eran importantes, y algunos historiadores sostienen que era una celebración de la virilidad.