“Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después

Vilaplana entró sin hacer declaraciones a la nube de periodistas y cámaras de televisión congregados en la puerta de los juzgados y, una vez dentro, se mostró tan ansiosa que la tuvieron que trasladar a una sala anexa a donde se iba a celebrar la declaración durante un rato. La tensión y el llanto fueron una constante durante todas las explicaciones que ofreció, según fuentes conocedoras de su contenido.
Vaya comentarios de nivel hasta ahora.
Si no lo entiendes, shurmano, ahora te lo explica el de abajo.
Ni esta señora tiene ningún cargo público, ni es funcionaria, ni milita en ningún partido político, ni tiene nada que ver con la Generalitat, ni con los equipos de Emergencias, ni con nada.
A partir de ahí, con todas esas verdades impepinables acerca de ella, todos los esputos que puedan salir de vuestras bocazas, desde el cariño de Menéame y con todo el respeto os lo digo, no merecen ir ni a una escupidera.
Su responsabilidad es la misma que la del dueño del restaurante donde comieron.
El respeto y la empatia por mi parte van para la jueza.
Un abrazo
Fdo: un valenciano.
es lo que dice ella con 2 cojones, que si fuese un señor no estaría ahí. Chocho pass activado! La pena es que no fuera extranjera para activar también la carta del racismo y ver si cuela.
Que seas una trepa sin escrúpulos y que de vez en cuando utilices, probablemente, tus atributos para llegar donde no lo hubieras logrado caso de no hacerlo, no quiere decir que seas un monstruo. Además, ella no tenía la más mínima responsabilidad de lo que estaba ocurriendo mientras "conversaba" con la escoria del… » ver todo el comentario
