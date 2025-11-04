edición general
“Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después

Vilaplana entró sin hacer declaraciones a la nube de periodistas y cámaras de televisión congregados en la puerta de los juzgados y, una vez dentro, se mostró tan ansiosa que la tuvieron que trasladar a una sala anexa a donde se iba a celebrar la declaración durante un rato. La tensión y el llanto fueron una constante durante todas las explicaciones que ofreció, según fuentes conocedoras de su contenido.

AK-TRAIN #8 AK-TRAIN
Se está forococheando.meneame no?

Vaya comentarios de nivel hasta ahora.
6 K 65
reivaj01 #12 reivaj01
#8 No te falta razón no te sobra razón, aún así date por reportadito mi arma.
Si no lo entiendes, shurmano, ahora te lo explica el de abajo.
0 K 11
SegarroAmego #16 SegarroAmego
#8 cuando se trata de Ayuso no se os caen vuestros hipócritas anillos
0 K 5
Supercinexin #5 Supercinexin
Menudos tres primeros comentarios, Dios mío xD La verdad, no puedo sentir más que una fuerte empatía por ésta señora.
6 K 43
Paltus #6 Paltus
#5 Que ahora se rompa después de un año de pasar por el aro hasta que ha sido necesario deja mucho que desear y mucho que pensar
2 K 26
Supercinexin #18 Supercinexin
#6 #7 #9 #10 #11 #14 #15 Desde el cariño de Menéame os lo digo: me alucina sobremanera lo hijos de la gran puta que podéis llegar a ser algunos cuando os sueltan a la presa. Vuestro raciocinio brilla por su ausencia.

Ni esta señora tiene ningún cargo público, ni es funcionaria, ni milita en ningún partido político, ni tiene nada que ver con la Generalitat, ni con los equipos de Emergencias, ni con nada.

A partir de ahí, con todas esas verdades impepinables acerca de ella, todos los esputos que puedan salir de vuestras bocazas, desde el cariño de Menéame y con todo el respeto os lo digo, no merecen ir ni a una escupidera.

Su responsabilidad es la misma que la del dueño del restaurante donde comieron.
2 K 33
#20 Luiskelele
#18 pues será la casualidad que fueran las 2 únicas personas de España que no vieron vídeos de la que había liada ese día.. pobrina, ya solo le queda la defensa infanta “jijiji a mi no me preguntes, solo soy una chica”.
1 K 9
#21 username
#18 amigo mío te repito, ten en cuenta que si no es por la jueza, está senorita estaria encubriendo a Mazon.

El respeto y la empatia por mi parte van para la jueza.

Un abrazo
2 K 29
MTHRFCKR #7 MTHRFCKR
#5 Empatía por una hija de puta sociopata como esa, 230 muertos y que a ella no le salpicara. Un año entero escondida y callada, le deseo lo peor, todo el sufrimiento de las víctimas para ella.
0 K 7
#9 chocoleches
#7 Lo tuvo que decir la jueza, y te lo repito yo, esta señora no es responsable de nada.
1 K 27
TonyStark #22 TonyStark *
#1 #2 #3 #_4 #7 #10 los comentarios vuestros dejan mucho que desear, os definen como personas, ningún valenciano le echa la culpa a Villaplana, la consideran una "victima" circunstancial más de la situación que no ha sabido gestionar... Ella no tenía porque saber lo que estaba sucediendo a su alrededor, ni los avisos de la AEMET para la zona de Utiel ni para ninguna otra, ella fue a comer con un psicópata hijo de la gran puta, del que aún no sabía que era un psicópata hijo de la gran puta, aunque muchos sí sabíamos que era un hijo de la gran puta antes de ese momento.

Fdo: un valenciano.
1 K 31
treu #10 treu
#5 empatía? Después de un año ?)Si no llega haber juicio , esa señora sigue callada y viviendo su vida.
0 K 9
#11 username
#5 si? Pues piensa que si no es frente a un juez no hubiese dicho ni mu, encubriendo al asesino de Mazon
0 K 10
#14 tobruk1234
#5 A que no le dices eso a las familias de los muertos, si esta tia hubiera tenido decencia y empatia hubiera salido al dia siguiente contando lo ocurrido y como al sivergüenza le importaban una mierda los valencianos. Asi que pena por esa señora ninguna.
0 K 7
#15 Luiskelele
#5 pobrecita eh? Un año callada a ver si con suerte se corre un tupido velo sobre el tema…

es lo que dice ella con 2 cojones, que si fuese un señor no estaría ahí. Chocho pass activado! La pena es que no fuera extranjera para activar también la carta del racismo y ver si cuela.
0 K 10
BastardWolf #17 BastardWolf
#5 yo tengo sentimientos encontrados respecto a este tema. Veo que ciertamente nos cebamos con ella y que el hecho de ser mujer y estar buena está agravando los insultos y las sospechas, pero tb creo que un año es demasiado tiempo para reaccionar y que Mazon ha estado escurriendo el bulto y dilatando el tema de dimitir gracias a la inacción de esta tia
0 K 10
Desideratum #13 Desideratum
Conociendo los antecedentes de cómo se las gasta el PP, en especial el valenciano, (recordemos como acabó Rita Barberá), esta periodista habrá vivido un infierno.

Que seas una trepa sin escrúpulos y que de vez en cuando utilices, probablemente, tus atributos para llegar donde no lo hubieras logrado caso de no hacerlo, no quiere decir que seas un monstruo. Además, ella no tenía la más mínima responsabilidad de lo que estaba ocurriendo mientras "conversaba" con la escoria del…   » ver todo el comentario
1 K 29
wata #19 wata
Sigo sin poder creerme que nadie le mandará ningún mensaje sobre lo que estaba pasando y que ella no mirara el móvil durante horas.
1 K 22
javibaz #2 javibaz
Un año después, sin haber abierto la boca. Que se meta sus lágrimas por donde le entren.
2 K 6
#4 yarkyark *
#2 Hay que entenderla. Primero tenia que firmar sus contratos y prebendas y luego ya saltar del barco.
2 K 4
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Mira tú cómo corren las raticas.... saltando del barco.
Ratita!
Ratita,!
Sal ratita!
1 K -4
#1 Mesopotámico *
Estár del verbo To be?
O del verbo fuck+ deep throat?
5 K -22

