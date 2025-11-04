“Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después

Vilaplana entró sin hacer declaraciones a la nube de periodistas y cámaras de televisión congregados en la puerta de los juzgados y, una vez dentro, se mostró tan ansiosa que la tuvieron que trasladar a una sala anexa a donde se iba a celebrar la declaración durante un rato. La tensión y el llanto fueron una constante durante todas las explicaciones que ofreció, según fuentes conocedoras de su contenido.