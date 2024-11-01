edición general
Un estudio muestra que las tabletas de Suchard han disparado su precio desde 2020 pese a pesar menos

La Navidad ha reavivado el fantasma de la reduflación. Y hay una forma fácil de entenderlo: mirar un turrón Suchard de 2020

Comentarios destacados:    
#1 tromperri
Un motivo más para no comer esa puta mierda industrial y tóxica.
Poco turrón y que sea artesano.
4 K 57
txutxo #5 txutxo *
#1 En muchas casas lo compran porque, entre otras cosas, vienen los cuñados, los suegros, los primos, los tíos ... a cenar y hay que llenarles la tripa a todos, pero a tu costa. Como para comprarles "turrón artesano". Que se jodan y que coman Suchard. Y que no se quejen.
1 K 16
powernergia #12 powernergia
#5 Que vida más triste.

xD xD
0 K 11
roker #16 roker
#5 Para los cuñados está en turrón del Día. Suchard está para los críos que se ponen como kikos (no deberían).
0 K 10
#18 Borgiano
#1 Pues prepara 20 € por tableta.
0 K 8
#7 Suleiman
Cuando he visto que la tableta valía casi 5€ he flipado...hace nada valía la mitad.
1 K 22
manbobi #4 manbobi
El cocholate y el café cotizan en bolsa, han duplicado su valor y de ahí los incrementos, sean Suchard o el del Auchan
1 K 20
#17 tobruk1234
#4 Sabes que el turron de chocolate lleva mas grasa que chocolate
Lleva mas chocolate el que sube el moro de marruecos que una tableta de turron suchard.
0 K 7
Pacman #2 Pacman
Hacia falta un estudio?

Ahora que lo miren con el chocolate Valor :ffu:
1 K 19
#3 Quillotro
#2 Queda más "fashion" que decir.... "Maruja se da cuenta de que el Suchard ha subido"
2 K 26
strike5000 #6 strike5000 *
Una vez más, si no sabes o quieres mirar la relación precio/peso (€/kg) es tu problema. Yo lo miro siempre. Si me parece adecuada compro el producto y si no no.

P.D.

Luego nos extrañamos de que Juan Roig gane cada año su peso en tinta de impresora. Vale que los precios de Mercadona también han subido, pero el turrón Hacendado sigue siendo más barato que el Suchard.
1 K 18
Tarod #15 Tarod
Veneno delicioso para todos!
0 K 13
Javi_Pina #14 Javi_Pina *
Los nuevos convenios que se negocien indexados a Suchard en lugar de al IPC, mayores subidas salariales y menos horas trabajadas.
0 K 10
#8 Feliberto
Mi mujer y yo también estamos flipando con los precios de los turrones este año, no vamos a comprar ni uno, es absurdo.
0 K 10
Asimismov #11 Asimismov
#8 sale a cuenta comprar la almendra, los huevos, la miel y el azúcar por separado y convertirse en artesano turronero.
1 K 22
dilsexico #13 dilsexico
#11 Lo acabo de mirar en youtube y me sorprende que sea tan sencillo de hacer.
1 K 22
#19 parladoiro
#13 lo complicado, y no tanto, es hacerlo homogéneo a nivel industrial.
Te va saber excelente recién hecho, ni de broma te va a saber igual si lo guardas de un año para otro, por bien que lo embales, eso es lo que hace la producción industrial.
0 K 10
Eibi6 #10 Eibi6
Un estudio? O un meme de interné
0 K 9
Josecoj #9 Josecoj
Han subido todos los chocolates porque ha subido la materia prima. Ya está.
0 K 8

