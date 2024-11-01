edición general
4 meneos
13 clics
Un estudio compara la transición de la minería del carbón en León y Gales

Un estudio compara la transición de la minería del carbón en León y Gales

El estudio subraya que no existe un único modelo de transición justa: mientras Gales avanza con una visión sistémica y de largo plazo, León apuesta por medidas localizadas y de respuesta inmediata.

| etiquetas: león , gales , transición , minería
3 1 0 K 40 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 40 actualidad

menéame