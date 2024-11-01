Los estudiantes más brillantes de China solían buscar empleos en tecnología y finanzas. Ahora, eligen la manufactura [EN]

Los graduados en los sectores manufacturero y energético aumentaron un 19% en 2025, creciendo por sexto año consecutivo. Anteriormente los mejores graduados eran atraídos por las plataformas de Internet y las finanzas, debido a el rápido crecimiento y los altos salarios. Sin embargo, en los últimos años, el sector tecnológico chino ha estado recortando plantilla a medida que las empresas se centran en reducir costes y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, Alibaba ha reducido a más de la mitad su número de empleados en los últimos tres años.