El estudiante de Carabanchel que quiere ganar la Madrid Fashion Week con ropa de segunda mano: "Aún no soy famoso y ya me han copiado"
Hugo Lisandra es la mente detrás de Skinsfromtheinsideofmymouth, una de las nueve marcas que optan al premio Mercedes Benz Fashion Talent en la semana de la moda
#1
MoñecoTeDrapo
Este debe ser compañero del Algarrobo de Vallecas
0
K
13
#4
Ovlak
No es ropa de segunda mano, sino tejidos reciclados. Pero así el titular no quedaría tan impactante, aunque tampoco quedaría absurdo porque algo de segunda mano ya está diseñado.
0
K
12
#5
makinavaja
#4
Y si algo es de segunda mano, y ya está diseñado... no se lo pueden copiar, porque el diseño no es suyo....
0
K
12
#3
Seat127
Le han hecho un Spaceballs
0
K
8
#2
DayOfTheTentacle
Yo cago cada día y la mayoría de gente me copia
0
K
7
#6
skaworld
#2
No es copia, es homenaje si te inspiras dandole tu toque personal
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
