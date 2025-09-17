edición general
El estudiante de Carabanchel que quiere ganar la Madrid Fashion Week con ropa de segunda mano: "Aún no soy famoso y ya me han copiado"

El estudiante de Carabanchel que quiere ganar la Madrid Fashion Week con ropa de segunda mano: "Aún no soy famoso y ya me han copiado"

Hugo Lisandra es la mente detrás de Skinsfromtheinsideofmymouth, una de las nueve marcas que optan al premio Mercedes Benz Fashion Talent en la semana de la moda

MoñecoTeDrapo
Este debe ser compañero del Algarrobo de Vallecas :troll:
Ovlak
No es ropa de segunda mano, sino tejidos reciclados. Pero así el titular no quedaría tan impactante, aunque tampoco quedaría absurdo porque algo de segunda mano ya está diseñado.
makinavaja
#4 Y si algo es de segunda mano, y ya está diseñado... no se lo pueden copiar, porque el diseño no es suyo....
Seat127
Le han hecho un Spaceballs o_o
DayOfTheTentacle
Yo cago cada día y la mayoría de gente me copia
skaworld
#2 No es copia, es homenaje si te inspiras dandole tu toque personal
