«Estoy en shock, me han tratado 21 años de una enfermedad que no tengo»

«Estoy en shock, me han tratado 21 años de una enfermedad que no tengo»

A los 26 años fue diagnosticado de espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica, principalmente de la columna vertebral, que provoca dolor y rigidez. «El reumatólogo me dijo que era una enfermedad crónica y que con el tiempo perdería flexibilidad, que podría incluso quedar en una cama». José Domingo asegura que escuchar eso con 26 años le resultó «durísimo». Tanto, cuenta, que «dejé a mi pareja y tomé la decisión de no tener ninguna, me he pasado años de casa al trabajo y nada más, porque no quería ser una carga para nadie».

#2 unocualquierax
Le han destrozado la vida. Por eso es importante que para cosas graves pedir una segunda y hasta una tercera opinión médica.
#4 omega7767
#2 desgraciadamente es asi. Y si puedes intenta conseguir consulta con el mas experto en la materia. Te puedes ahorrar escabechinas como el de la noticia
#5 chema79
#4 Si, aunque sea pagando...
leader #3 leader
Creo que dejar a la novia y no tener novia en 21 años tiene que ver más con una enfermedad en su cabeza que la de la espalda.

Aún así vaya tela. Yo tengo diagnosticada espondilitis anquilosante y no tomo ninguna pastilla ni tratamiento, sólo antiinflamatorios muy fuertes cuando tengo un brote.
#6 chema79
#3 joer, lo siento mucho, esperemos que con el avance de la IA se consiga algo contras las autoinmunes en poco tiempo y nos podamos beneficiar de ello...
#1 imaginateca
Vamos a ponerlo negro sobre blanco para que se entienda porque está contado muy sutilmente: de lo que se queja no es del tratamiento; de lo que se queja es de no haber follado en 21 años. Y sí, es una putada.
