"Estoy pasando el peor momento de mis 16 años como director de la Vuelta. No queremos meter la pata con Israel"

El entorno presiona a un directivo que asegura que no tiene margen de maniobra: "La UCI ya se pronunció y dijo que no hay que mezclar política y deporte y que el equipo de Israel tiene el derecho a participar. Nosotros no podemos vetar a Israel".

Verdaderofalso
La UCI ya se pronunció y dijo que no hay que mezclar política y deporte y que el equipo de Israel tiene el derecho a participar.

Mezclaron deporte y política al expulsar a Rusia, no?
www.eurosport.es/ciclismo/guerra-invasion-ucrania-rusia-ciclismo-veto_
17
Khadgar
#1 Eso es distinto, Estados Unidos les dio permiso. :roll:
6
Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Es que es de ser cínicos decir eso, "no hay que mezclar política y deporte", viniendo de quien viene.
2
jonolulu
Entre meter la pata con Israel y meter la pata con los Derechos Humanos, el resto de ciclistas y patrocinadores, y la seguridad de la carrera, pues no sé...

Y ya el precedente de Rusia...
12
Mangione
Puf, este tipo es como el chiste: Menudo día llevamos, a ti se te muere tu madre y a mí se me pierde el bolígrafo.

Para momento malo el de los que sufren un genocidio, oiga.
8
yocaminoapata
#5 Pobrecitos, la fiesta del 7-O les duró poco :foreveralone:
1
sotillo
#5 A ti se te muere tu madre a mi me toca la lotería
0
JackNorte
Meter la pata contra genocidas propagandistas, es para hacerselo mirar.
5
alpoza
Con Rusia sentaron precedente actual, yo creo que se puede distinguir entre deportistas rusos/israelies/el quesea, que en principio no tienen la culpa de lo que haga su pais, con la participación de esos paises en eventos, tipo mundiales, olimpiadas, eurovisión, etc., incluido el caso que estamos viendo de la vuelta.
3
Tunguska08Chelyabinsk13
#9 Con Rusia ya quedó claro que era una medida occidental contra un 'enemigo' de Occidente. Si fuera una medida basada en hechos objetivos, los USA y hasta España hubiera estado fuera en su día, al invadir IRAK por las falsa armas de destrucción masiva. Pero todos esas instituciones las controla Occidente, y sirven para su propaganda y veta a quien le interesa.
1
ayatolah
"no hay que mezclar política y deporte"
Pues que digan si es desde hoy mismo, porque los palcos están llenos de políticos.
2
Khadgar
A ver, será su peor momento pero necesito que me lo ponga en perspectiva. En una escala del 1 al 10 donde medimos los momentos, donde 1 es Netanyahu feliz después de masacrar una familia y 10 es un niño palestino después de que su familia haya sido masacrada ¿en que punto se encuentra su "momento"?
2
Imag0
La pata ya la metieron bien hondo.. ahora sólo le queda salvar su imagen personal, a nivel profesional ya no tiene futuro sinceramente.
1
ElRelojero
Que no hubiera admitido a ese equipo, diciendo que podía crear conflictos y poner en riesgo la seguridad de La Vuelta.
1
Macadam
Podéis "bajaros de la bici" cuando queráis.
0
luckyy
Qué viada más complicada tienes, Javier Guillén, no como los gazatís que se tumban a la bartola!!!
0
pirat
La pela es la pela
0

