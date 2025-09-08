"Estoy pasando el peor momento de mis 16 años como director de la Vuelta. No queremos meter la pata con Israel"

El entorno presiona a un directivo que asegura que no tiene margen de maniobra: "La UCI ya se pronunció y dijo que no hay que mezclar política y deporte y que el equipo de Israel tiene el derecho a participar. Nosotros no podemos vetar a Israel".
Mezclaron deporte y política al expulsar a Rusia, no?
www.eurosport.es/ciclismo/guerra-invasion-ucrania-rusia-ciclismo-veto_
Y ya el precedente de Rusia...
Para momento malo el de los que sufren un genocidio, oiga.
Pues que digan si es desde hoy mismo, porque los palcos están llenos de políticos.