"Estoy absolutamente aterrorizado": trabajadores federales se preparan para posible cierre del gobierno y despidos masivos

Los empleados federales de agencias de todo el Gobierno de Estados Unidos dicen que están “aterrorizados”, “desorientados” y llenos de ansiedad mientras se preparan para un posible cierre que la Casa Blanca de Trump ha amenazado que allanará el camino para nuevas rondas de despidos masivos acelerados. Existe confusión y temor generalizados entre los trabajadores federales a medida que se acerca la fecha límite del martes por la noche para que el Congreso apruebe un paquete de gastos...