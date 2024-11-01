edición general
2 meneos
158 clics

¿Por qué estornudamos dos veces seguidas?

La mayoría de las personas estornuda dos veces seguidas: descubre por qué el cuerpo insiste en repetirlo y qué nos está diciendo sobre la salud de nuestra nariz.

| etiquetas: estornudo , bacterias , polen , sano
1 1 1 K 13 ciencia
3 comentarios
1 1 1 K 13 ciencia
#1 R2dC
#TeAhorroUnClick : Esa repetición tiene una explicación sencilla: el cuerpo necesita asegurarse de que lo que está molestando en la nariz desaparezca por completo.
0 K 11
#2 c0hkka
¿Y los que estornudamos siempre tres veces seguidas?{tinfoil}
1 K 15
Apotropeo #3 Apotropeo
Unos pesados
:troll:
0 K 9

menéame