Esto es lo que vale tu privacidad en la Deep Web

Por solo 2,5 dólares, una persona puede acceder no solo a tu cuenta de Facebook, sino a todos los servicios en los que has iniciado sesión con ella: Airbnb, Playstation, Instagram, etc. Lo mismo ocurre con tu cuenta de Gmail, cuyo precio es de 2,38 dólares. Una cuenta de PayPal vale alrededor de 247 dólares, una de Amazon unos 40, y una de Netflix o Spotify unos 10.