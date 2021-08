«Este vídeo se lo prometí a un paciente que he intubado: por favor vacúnense»  

«Soy Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran canaria, hago este vídeo para cumplir con la palabra dada a un paciente al que hace pocas horas he tenido que intubar». Así empieza un vídeo que desde este sábado circula en Canarias con una llamada desesperada para que la población se vacune. «Antes de sedarlo me hizo prometer que haría este vídeo para transmitir que se vacunen. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por lo que escuchaba y veía en los medios y que lamentaba no haberlo hecho».