Este domingo un río atmosférico impactará en España: la humedad del Caribe alimentará las lluvias previstas

Un río de humedad que arrancará desde el Caribe llegará a España este fin de semana, reforzando las lluvias asociadas a un sistema frontal. Via x.com/MeteoredES/status/1963502898320388550

