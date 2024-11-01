·
Este domingo un río atmosférico impactará en España: la humedad del Caribe alimentará las lluvias previstas
Un río de humedad que arrancará desde el Caribe llegará a España este fin de semana, reforzando las lluvias asociadas a un sistema frontal. Via
x.com/MeteoredES/status/1963502898320388550
|
etiquetas
:
tiempo
,
lluvias
,
españa
5
1
0
K
66
actualidad
2 comentarios
actualidad
#2
Asimismov
*
¿Es mejor un río de humedad o la corriente oceánica?
Lo pregunto en MNM para qué algún avispado me conteste y no esos de la AEMET, que no saben ni cómo avisar a Mazón.
1
K
29
#1
NPCMeneaMePersigue
*
Difundir = baja el turismo = baja el precio de la vivienda
Relacionada: El SEPE lo deja claro: España sigue siendo un país de camareros, peones y limpiadores
www.meneame.net/story/sepe-deja-claro-espana-sigue-siendo-pais-camarer
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
