·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6781
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4609
clics
InfluRatas
4360
clics
Mascotas
5320
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4925
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
más votadas
640
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
519
InfluRatas
412
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
395
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
339
La jueza de la dana alerta de que el abogado y 'youtuber' conspiracionista Rubén Gisbert quiere “dinamitar” la causa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
7
clics
Qué es el Estatuto del Becario: los nuevos derechos y límites a los abusos en las prácticas que van camino del Congreso
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley conocido como Estatuto del Becario, con muchas dificultades para salir adelante en el Parlamento por el rechazo patronal y de Universidades
|
etiquetas
:
becarios
2
1
1
K
24
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
GuerraEsPaz
#0
duplicada o relacionada?
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-manana-estatuto-becario-recoge-
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente