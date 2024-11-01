edición general
Estas son las formas que hemos encontrado para que te lleves gratis la baliza V-16 (vale cerca de 50 euros...)

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores en España deberán llevar en su vehículo una luz de emergencia V-16 conectada y homologada, el nuevo dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia utilizados desde 1999. La medida afectará a más de 30 millones de vehículos en todo el país y ya está generando debate entre los automovilistas por su precio y obligatoriedad.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y otro rejon de un iluminado que se va a llenar los bolsillos.

Panda de hijos de puta que hay en la DGT.
alcama #4 alcama
#1 Las chistorras en PSOE no salen de la nada
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
26 € esta hoy con el día de la promo
#8 poseso *
"puede activarse desde dentro y colocarse directamente sobre el techo"

Pues ya me contarán cómo hacenos si conducimos un vehículo grande, tipo camión, autocaravana, furgón... nos tendremos que implantar un gadgeto-brazo
innerfocus #6 innerfocus
Yo creo que esto lo van a tumbar desde Europa desde el momento en el que los extranjeros no tienen obligación de llevarla y los autóctonos si, es discriminatorio.
Garbns #2 Garbns
Ojo que sólo es válida en España, pasas la frontera y sigues teniendo que llevar los triángulos...
a69 #3 a69
#2 y si eres extranjero y viajas por España no es obligatorio...
alcama #5 alcama
30 euros me ha costado a mí en AliExpress
