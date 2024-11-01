Estas son las formas que hemos encontrado para que te lleves gratis la baliza V-16 (vale cerca de 50 euros...)

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores en España deberán llevar en su vehículo una luz de emergencia V-16 conectada y homologada, el nuevo dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia utilizados desde 1999. La medida afectará a más de 30 millones de vehículos en todo el país y ya está generando debate entre los automovilistas por su precio y obligatoriedad.