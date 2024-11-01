Estas son las formas que hemos encontrado para que te lleves gratis la baliza V-16 (vale cerca de 50 euros...)

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores en España deberán llevar en su vehículo una luz de emergencia V-16 conectada y homologada, el nuevo dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia utilizados desde 1999. La medida afectará a más de 30 millones de vehículos en todo el país y ya está generando debate entre los automovilistas por su precio y obligatoriedad.
Panda de hijos de puta que hay en la DGT.
Pues ya me contarán cómo hacenos si conducimos un vehículo grande, tipo camión, autocaravana, furgón... nos tendremos que implantar un gadgeto-brazo