edición general
2 meneos
58 clics
Estafa a una mujer de Burgos haciéndose pasar por actor

Estafa a una mujer de Burgos haciéndose pasar por actor

Los delincuentes suplantaron en Instagram el perfil de un conocido intérprete extranjero, prometiendo a una mujer de Burgos un encuentro real entre ambos a cambio de varios pagos.

| etiquetas: estafa , burgos , actor
2 0 0 K 21 actualidad
10 comentarios
2 0 0 K 21 actualidad
robustiano #3 robustiano
"Un conocido actor extranjero", ¿no sería el Brad Pitt de Jesús? :roll:
2 K 46
ContinuumST #9 ContinuumST
#3 Creo que te refieres a Kevin Costner de Jesús. (La leyenda urbana dice que unos padres le pusieron ese nombre a su hijo hace porrón de años).
0 K 14
Nokith #5 Nokith
Como el chiste(resumido):
-Me he echado un novio actor.
-¿Y cómo sabes cuando te dice te quiere si es verdad?
-no te preocupes, es actor español.
2 K 34
#2 groucha
El Brad Pitto vuelve a las andadas...
1 K 27
Sandman #4 Sandman
Mira que entiendo que todos podemos ser víctimas de estafa, y que hay ciertas personas más propensas a ser engañadas por su vulnerabilidad... pero con estas estafas me cuesta un poco ser empático.
0 K 14
#6 Tks4dTip
#4 Es más común de lo que pensabs. A alguien muy cercano le pasó dos veces. Se sirvieron de su discapacidad sibrevenida y resultó muy triste porque ella no quería verlo .
0 K 8
#1 ombresaco
...pues lo hizo bien ;)
0 K 10
hazardum #7 hazardum *
Lo curioso es dar pasta a quien en principio si es un famoso actor, esta claro que no necesita.

A veces la gente se autoengaña para no ver la verdad, pero es cierto que con la IA en su esplendor es probable que este tipo de estafas aumenten y sean mas precisas con el tiempo, y no ya con actores, si no con otros temas.
0 K 8
Professor #8 Professor *
Tengo hecho un estudio sobre esto.
Solo cambiando mi foto de pof por la de Brad Pitt, me hablan el 80% mas, quedo con el 50% mas,y acabo follando un 40% mas.
Todo se trata de ilusionar.
0 K 6

menéame