·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4250
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3695
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
4333
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
3953
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
3294
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
más votadas
614
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
369
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
481
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
379
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
755
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
58
clics
Estafa a una mujer de Burgos haciéndose pasar por actor
Los delincuentes suplantaron en Instagram el perfil de un conocido intérprete extranjero, prometiendo a una mujer de Burgos un encuentro real entre ambos a cambio de varios pagos.
|
etiquetas
:
estafa
,
burgos
,
actor
2
0
0
K
21
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
21
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
robustiano
"Un conocido actor extranjero", ¿no sería el Brad Pitt de Jesús?
2
K
46
#9
ContinuumST
#3
Creo que te refieres a Kevin Costner de Jesús. (La leyenda urbana dice que unos padres le pusieron ese nombre a su hijo hace porrón de años).
0
K
14
#5
Nokith
Como el chiste(resumido):
-Me he echado un novio actor.
-¿Y cómo sabes cuando te dice te quiere si es verdad?
-no te preocupes, es actor español.
2
K
34
#10
ContinuumST
#5
0
K
14
#2
groucha
El Brad Pitto vuelve a las andadas...
1
K
27
#4
Sandman
Mira que entiendo que todos podemos ser víctimas de estafa, y que hay ciertas personas más propensas a ser engañadas por su vulnerabilidad... pero con estas estafas me cuesta un poco ser empático.
0
K
14
#6
Tks4dTip
#4
Es más común de lo que pensabs. A alguien muy cercano le pasó dos veces. Se sirvieron de su discapacidad sibrevenida y resultó muy triste porque ella no quería verlo .
0
K
8
#1
ombresaco
...pues lo hizo bien
0
K
10
#7
hazardum
*
Lo curioso es dar pasta a quien en principio si es un famoso actor, esta claro que no necesita.
A veces la gente se autoengaña para no ver la verdad, pero es cierto que con la IA en su esplendor es probable que este tipo de estafas aumenten y sean mas precisas con el tiempo, y no ya con actores, si no con otros temas.
0
K
8
#8
Professor
*
Tengo hecho un estudio sobre esto.
Solo cambiando mi foto de pof por la de Brad Pitt, me hablan el 80% mas, quedo con el 50% mas,y acabo follando un 40% mas.
Todo se trata de ilusionar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
-Me he echado un novio actor.
-¿Y cómo sabes cuando te dice te quiere si es verdad?
-no te preocupes, es actor español.
A veces la gente se autoengaña para no ver la verdad, pero es cierto que con la IA en su esplendor es probable que este tipo de estafas aumenten y sean mas precisas con el tiempo, y no ya con actores, si no con otros temas.
Solo cambiando mi foto de pof por la de Brad Pitt, me hablan el 80% mas, quedo con el 50% mas,y acabo follando un 40% mas.
Todo se trata de ilusionar.