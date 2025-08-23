edición general
Estados Unidos suspende visas a camioneros extranjeros y hay temor por el impacto económico

Un accidente en Florida, en el cuál un inmigrante indio realizó un giro en U no autorizado con un camión y murieron tres personas, fue el detonate político. Marco Rubio argumentó que “el creciente número de conductores extranjeros está poniendo en peligro las vidas y socavando el sustento de los camioneros nacidos en Estados Unidos”. Expertos advierten que las consecuencias económicas podrían sentirse especialmente en el comercio transfronterizo y la cadena de suministro. Desde abril Trump exige a los camioneros el dominio del inglés.

#1 Eukherio
Está bien eso de tomar medidas políticas a partir de sucesos que se vuelven virales. Nada malo puede salir de ahí.
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 la medida solo estaba esperando la excusa
