A medida que la migración internacional se desploma Estados Unidos podría experimentar la primera disminución poblacional de su historia [EN]  

La migración internacional neta podría reducirse en 525.000 personas en 2025, según un análisis del American Enterprise Institute, provocando el primer descenso poblacional en los casi 250 años de historia estadounidense. El número de inmigrantes en Estados Unidos se redujo por primera vez en 50 años, disminuyendo en 1,4 millones de personas en los primeros seis meses del año. Las autoridades federales de inmigración arrestaron a más de 359.000 inmigrantes ilegales y deportaron a otros 332.000 en lo que va de año.