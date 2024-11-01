Estados Unidos no compartió detalles con el Reino Unido antes de atacar a Irán, dicen fuentes de The Guardian [Eng]

Estados Unidos no compartió detalles operativos exactos ni plazos con el Reino Unido antes de los ataques conjuntos con Israel contra Irán, según informaron fuentes a The Guardian. La decisión de Estados Unidos de excluir al Reino Unido de la información oficial sobre los ataques aéreos coincidió con la decisión de Keir Starmer de denegar el permiso a Estados Unidos para utilizar bases militares británicas para la operación.
| etiquetas: eeuu , reino unido , irán , guerra , trump
Y cuando vieron toda esa fuerza aérea sobrevolando sus bases, tampoco sabían nada.
Propaganda natontada.