Estados Unidos no compartió detalles con el Reino Unido antes de atacar a Irán, dicen fuentes de The Guardian [Eng]

Estados Unidos no compartió detalles operativos exactos ni plazos con el Reino Unido antes de los ataques conjuntos con Israel contra Irán, según informaron fuentes a The Guardian. La decisión de Estados Unidos de excluir al Reino Unido de la información oficial sobre los ataques aéreos coincidió con la decisión de Keir Starmer de denegar el permiso a Estados Unidos para utilizar bases militares británicas para la operación.

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Cada uno puede elegir o no ser lacayo del mal.
alehopio #3 alehopio
Claro, y por eso los británicos estaban preparados para interceptar los ataques desde Irán... porque no les avisaron.

Y cuando vieron toda esa fuerza aérea sobrevolando sus bases, tampoco sabían nada.

Propaganda natontada.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Muy mal, en una relación hay que tener detalles con el otro :troll:
thorpedo #2 thorpedo
Los 5 ojos andan un poco tuertos...
Nekobasu #5 Nekobasu
No se les pregunta a las ranas cuándo hay que desecar una charca.
