En Estados Unidos hay un movimiento para superar el debate izquierda derecha y enfrentar a Israel

Sigo en redes sociales la actualidad estadounidense en especial todo lo que tiene que ver con Israel y los últimos días parecen ser algo que cambiará la historia. Gente que jamás se habría enfrentado antes a Israel lo está haciendo. El primero es Tucker Carlson que hace pocos días contaba como el pentágono esta tomado por Israel dando órdenes. Luego Candence Owens contando como antes de ser asesinado Charlie Kirk, dijo que abandonaba la causa israelí. Este movimiento de Candence es brillante porque ella no los está acusando de matar a Charlie, pero ellos mismos están saltando agresivamente contra ella, dejándose en evidencia.

Y así uno tras otro se puede ver que congresistas republicanos, congresistas demócratas, periodistas demócratas refentes como Ana Kasperian o otros reconocidos están hablando de superar los tradicionales debates que han dividido la sociedad norteamericana, árabes, negros, latinos. locales, extranjeros, nativos, mujeres, hombres. Cuando el verdadero problema es Israel y que para que su negocio de muerte y genocidio funcione es tener a la gente enfrentada.

Este vídeo resume perfectamente como se están superando las tradicionales barreras para luchar contra el AIPAC, Netanyahu e Israel, algo que desde luego parece que puede cambiar bastantes cosas en el futuro próximo

