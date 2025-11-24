Estados Unidos exige relajar las reglas digitales europeas para ofrecer mejoras en los aranceles al acero de la UE

Las máximas autoridades comerciales de Estados Unidos se han presentado este lunes en Bruselas con un mensaje muy claro: si la UE quiere solucionar el contencioso abierto a cuenta de los aranceles al acero y el aluminio, ahora en el 50%, tiene que relajar el impacto de sus leyes digitales. Estados Unidos considera que esas normas limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses al imponerles requisitos en cuanto a reglas de competencia y de moderación de contenidos. “Nuestra sugerencia es que la UE considere detenidamente...