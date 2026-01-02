·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16029
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
9282
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
3781
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
3137
clics
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
2730
clics
Un helicóptero del SEM, a punto de estrellarse al acudir al rescate de un ciclista atropellado en Tarragona
más votadas
479
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
326
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
302
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
283
Comunicado Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
412
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
14
clics
Estados Unidos aseguró que las maniobras militares de China alrededor de Taiwán elevan “innecesariamente” las tensiones regionales
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó el llamado a “entablar un diálogo constructivo” y reiteró el respaldo de Estados Unidos a la estabilidad regional.
|
etiquetas
:
china
,
taiwán
,
eeuu
12
1
0
K
135
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
0
K
135
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pitercio
Pero si desembarcan y secuestran a quien haga falta, todo bien
7
K
99
#6
vantablack
#1
como dijo un sabio español: La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela
0
K
7
#7
Verdaderofalso
#1
ya sabe China como actuar…
1
K
23
#2
ipanies
Hipocresía nivel USA.
1
K
22
#5
carakola
Relacionada:
www.meneame.net/m/politica/como-shitposting-ha-convertido-lenguaje-cas
0
K
20
#4
ur_quan_master
Los hunde-lanchas han hablado.
0
K
11
#3
Deperdidos
Venezuela sí, Taiwan no. Gaza e Irán sí, Yemen no. Es un Imperio que solo tolera lacayos.
0
K
10
#8
meneantepromedio
Pero si lo hago yo...
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente