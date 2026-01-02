edición general
13 meneos
14 clics
Estados Unidos aseguró que las maniobras militares de China alrededor de Taiwán elevan “innecesariamente” las tensiones regionales

Estados Unidos aseguró que las maniobras militares de China alrededor de Taiwán elevan “innecesariamente” las tensiones regionales

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó el llamado a “entablar un diálogo constructivo” y reiteró el respaldo de Estados Unidos a la estabilidad regional.

| etiquetas: china , taiwán , eeuu
12 1 0 K 135 actualidad
8 comentarios
12 1 0 K 135 actualidad
pitercio #1 pitercio
Pero si desembarcan y secuestran a quien haga falta, todo bien :troll:
7 K 99
#6 vantablack
#1 como dijo un sabio español: La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela
0 K 7
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 ya sabe China como actuar…
1 K 23
ipanies #2 ipanies
Hipocresía nivel USA.
1 K 22
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Los hunde-lanchas han hablado.
0 K 11
#3 Deperdidos
Venezuela sí, Taiwan no. Gaza e Irán sí, Yemen no. Es un Imperio que solo tolera lacayos.
0 K 10
meneantepromedio #8 meneantepromedio
Pero si lo hago yo...
0 K 9

menéame