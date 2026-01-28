Estados Unidos abduce al capitán del petrolero en aguas del Reino Unido mientras la tripulación deja Escocia [ENG]

El capitán y primer oficial de un petrolero de bandera rusa han sido sacados del territorio del Reino Unido por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los estadounidenses se apoderaron del barco, el Marinera, el 7 de enero al sur de Islandia antes de navegar a la costa de Moray, al este de Inverness. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a las autoridades escocesas el martes por la mañana que el patrón, Avtandil Kalandadze, y su colega anónimo estaban a bordo del buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos Munro.
En definitiva, aquí los carnets de soberanía parece que los reparten los de siempre: los atlantistas. Soberanía es lo que el Occidente atlantista diga. Dictadura es lo que el Occidente atlantista diga también. Invasión lo mismo. Y golpe de estado igual.
Tenemos muy serias diferencias cognitivas. Y coherencia también muy distinta.
efe.com/mundo/2026-01-28/eeuu-libera-dos-marineros-rusos-petrolero-mar
"Moscú (EFE).- Los dos marineros rusos que formaban parte de la tripulación del petrolero con bandera rusa ´Marinera´ apresado por Estados Unidos a principios de año han sido liberados, informaron este miércoles autoridades rusas.
«Los dos marineros han sido liberados y se encuentran de camino a Rusia», comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por TASS.
Se trata de su capitán y su primer oficial, quienes han abandonado aguas territoriales del Reino Unido a bordo de un barco de la Guardia Costera estadounidense, según medios británicos.
Nos guste más o menos Rusia es un puto país soberano (como Venezuela dicho sea de paso) que otro país invada, secuestre personas de paises con intereses distintos es una puta barbaridad.
Venezuela no tendrá capacidad de defensa, pero rusia si. Nos van a meter a todos en un follón de puta madre y no hace una mierda de gracia.