Estados Unidos abduce al capitán del petrolero en aguas del Reino Unido mientras la tripulación deja Escocia [ENG]

Estados Unidos abduce al capitán del petrolero en aguas del Reino Unido mientras la tripulación deja Escocia [ENG]

El capitán y primer oficial de un petrolero de bandera rusa han sido sacados del territorio del Reino Unido por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los estadounidenses se apoderaron del barco, el Marinera, el 7 de enero al sur de Islandia antes de navegar a la costa de Moray, al este de Inverness. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a las autoridades escocesas el martes por la mañana que el patrón, Avtandil Kalandadze, y su colega anónimo estaban a bordo del buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos Munro.

etiquetas: eua , escocia , rusia , petrolero , extradición , flota fantasma
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 ¿Soberanía de Bielorrusia? Algo me he perdido. Bielorrusia sigue siendo un país soberano aliado con quien le da la gana. O entonces los bálticos tampoco son países soberanos, ni Polonia, ya que estarían dominados por USA y la OTAN.

En definitiva, aquí los carnets de soberanía parece que los reparten los de siempre: los atlantistas. Soberanía es lo que el Occidente atlantista diga. Dictadura es lo que el Occidente atlantista diga también. Invasión lo mismo. Y golpe de estado igual.

Tenemos muy serias diferencias cognitivas. Y coherencia también muy distinta.
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#8 no recuerdo yo que ningún país de esos haya hecho un “”referéndum”” con 100.000 tropas extranjeras en orden de combate para cambiar su constitución, cosa que pasó en Bielorrusia en 2022. Tampoco veo que los bálticos o Polonia estén “americanizando” el país imponiendo el inglés y marginando sus idiomas propios, como pasa con el bielorruso. Tampoco veo que su régimen dependa de mercenarios de blackwater (ACADEMI a día de hoy), como el de luka depende de wagner como guardia pretoriana.

Dakaira #5 Dakaira *
#4 lo dices por rusia?
Vaya jardín en el que te metiste solin no?

Se oye el cerebro implosionar xD
Bhuvaya #6 Bhuvaya
#4 te contradices a ti mismo en menos de 10 minutos, típico de los natontados xD xD xD
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

Es decir que no respetas a EEUU, Francia, UK, ...
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1 *
#2 Errónea. Nada de secuestro

efe.com/mundo/2026-01-28/eeuu-libera-dos-marineros-rusos-petrolero-mar

"Moscú (EFE).- Los dos marineros rusos que formaban parte de la tripulación del petrolero con bandera rusa ´Marinera´ apresado por Estados Unidos a principios de año han sido liberados, informaron este miércoles autoridades rusas.

«Los dos marineros han sido liberados y se encuentran de camino a Rusia», comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por TASS.

Se trata de su capitán y su primer oficial, quienes han abandonado aguas territoriales del Reino Unido a bordo de un barco de la Guardia Costera estadounidense, según medios británicos.
antesdarle #1 antesdarle
Un pirata interceptando a otro pirata.
Dakaira #3 Dakaira
#1 colega... Hay que estar muy desubicado para decir esto.

Nos guste más o menos Rusia es un puto país soberano (como Venezuela dicho sea de paso) que otro país invada, secuestre personas de paises con intereses distintos es una puta barbaridad.

Venezuela no tendrá capacidad de defensa, pero rusia si. Nos van a meter a todos en un follón de puta madre y no hace una mierda de gracia.
antesdarle #4 antesdarle
#3 un país que no respeta las soberanía de otro, para mí pierde ese derecho. Te devuelvo el negativo colega.
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#3 joder, que raro no haberte leído eso sobre la soberanía de Ucrania, de Bielorrusia o de todos los países africanos con recientes golpes de estado sostenidos por wagner.
