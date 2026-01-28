Estados Unidos abduce al capitán del petrolero en aguas del Reino Unido mientras la tripulación deja Escocia [ENG]

El capitán y primer oficial de un petrolero de bandera rusa han sido sacados del territorio del Reino Unido por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los estadounidenses se apoderaron del barco, el Marinera, el 7 de enero al sur de Islandia antes de navegar a la costa de Moray, al este de Inverness. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a las autoridades escocesas el martes por la mañana que el patrón, Avtandil Kalandadze, y su colega anónimo estaban a bordo del buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos Munro.