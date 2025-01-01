edición general
En estado crítico cuatro de los siete heridos con quemaduras en los incendios en León y Zamora

Actualmente, en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de referencia regional, se encuentran en estado crítico una mujer de 56 años, con el 50 % de superficie corporal quemada; un varón de 64, con el 35 % de superficie corporal quemada, ambos trasladados anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora; así como otro varón de 36 años, que presenta el 50 % de superficie corporal quemada y que llegó el centro sanitario vallisoletano anoche procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.

powernergia #1 powernergia
Que desastre.
Format_C #2 Format_C
Solo de leerlo ya me duele
