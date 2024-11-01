Estableciendo el poder a través de la representación divina y de la violencia

El paisaje del desierto que rodea Wadi el Malik ha sido hasta ahora objeto de escasa investigación arqueológica. Aquí se encuentran cientos de imágenes y algunos jeroglíficos particularmente antiguos, que datan de la época anterior a la formación de las dinastías de finales del IV milenio a. C. «El Estado egipcio surgió durante este período», Uno de los gobernantes de hace más de 5.000 años llevaba el nombre de Escorpión. Se sabe poco sobre él. Su nombre está escrito junto a otros tres jeroglíficos: «Dominio del Rey Horus, Escorpión».