Esta empresa está convirtiendo en secreto tus reuniones de Zoom en podcasts generados por IA (ENG)

WebinarTV, una empresa que se autodenomina «un motor de búsqueda de los mejores seminarios web», está rastreando en secreto Internet en busca de enlaces a reuniones de Zoom, grabando las llamadas y convirtiéndolas en podcasts generados por IA con fines lucrativos. En algunos casos, las personas solo se enteraron de que sus llamadas de Zoom habían sido grabadas cuando WebinarTV se puso en contacto con ellas directamente para informarles de que su llamada se había convertido en un podcast con el fin de promocionar los servicios de WebinarTV.