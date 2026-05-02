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Esta calva nos enseñó lo importante que es que nos quieran...
... y lo irritante que puede ser un tipo con gafas de culo de botella.
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13 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «Jesús Puente»
EISev
2026-05-02 13:59:33
#9
: «#2 El celestino de los 90, con Su media naranja y Lo que necesitas es amor ( #5 ).»
carademalo
2026-05-02 14:13:50
#3
: «Marta Sánchez?»
Leclercia_adecarboxylata
2026-05-02 14:01:25
#7
: «Brian May»
Jointhouse_Blues
2026-05-02 14:12:41
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#2
EISev
Jesús Puente
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GanaderiaCuantica
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lo que necesitas es aamoooor….!
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carademalo
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El celestino de los 90, con Su media naranja y Lo que necesitas es amor (
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Lutin
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Leclercia_adecarboxylata
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Jointhouse_Blues
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ur_quan_master
Lo sentía... Porque ya no siento nada
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jose luis lopez vázquez en la cabina
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taSanás
si esto no va a portada un día tonto como hoy, no se yo ya qué pintamos aquí
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Solucionaria
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Alégrame el día....
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#11
Solucionaria
Constantino Romero
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13
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