"El esperpento de la España eterna": Por qué 'Plácido' sigue siendo la mejor película navideña de la historia del cine español 64 años después

La película, que supuso la primera colaboración entre Luis García Berlanga y Rafael Azcona, es un retrato ácido y mordaz sobre la España de Posguerra.

antesdarle
Oiga un respeto al día de la bestia. Clásico navideño donde los haya
