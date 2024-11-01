·
"El esperpento de la España eterna": Por qué 'Plácido' sigue siendo la mejor película navideña de la historia del cine español 64 años después
La película, que supuso la primera colaboración entre Luis García Berlanga y Rafael Azcona, es un retrato ácido y mordaz sobre la España de Posguerra.
plácido
mejor
película
española
navideña
esperpento
españa
eterna
#1
antesdarle
Oiga un respeto al día de la bestia. Clásico navideño donde los haya
0
K
10
