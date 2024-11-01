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Espectáculos Marisma, la empresa en el radar de la Cámara de Cuentas que se hace de oro con los toros y el PP de Ayuso

Espectáculos Marisma, la empresa en el radar de la Cámara de Cuentas que se hace de oro con los toros y el PP de Ayuso

La Cámara de Cuentas va a investigar "posibles irregularidades" en los convenios que la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, adjudica para eventos taurinos. En concreto, el órgano fiscalizador quiere conocer por qué la mayoría de contratos de la región entre 2021 y 2025 fueron a parar a empresas vinculadas a la Fundación Toro de Lidia, una entidad que en el propio sector califican como una "patronal de especulación", y cuyos convenios con la Comunidad de Madrid ha tumbado la Justicia en varias ocasiones.

| etiquetas: marisma , espectáculos , toros , ayuso
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4 comentarios
20 4 0 K 174 actualidad
#2 euquesei
Curioso que segun el BORME el administrador único sea Rafael Fernández AYUSO
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makinavaja #4 makinavaja
#2 La famiglia....
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Solinvictus #1 Solinvictus
Una empresa que vive de las paguitas, será comunista.
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Rixx #3 Rixx *
{0x1f3b5} El Chiringuito... El Chiringuito... {0x1f3b6}  media
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