Los españoles no renuncian a los bares: el 66% mantiene o aumenta sus salidas pese al precio

Salir a comer fuera se ha convertido en refugio emocional ante la presión económica. El consumo en bares y restaurantes mantiene una evolución positiva en España y confirma la fortaleza del sector en un contexto de cambio de hábitos. Según el 11º Barómetro de Momentos de Consumo elaborado por AECOCShopperview y 40dB, en colaboración con Frit Ravich, Juver y Too Good To Go, el 66% de los consumidores sale a bares y restaurantes más o con la misma frecuencia que hace un año.