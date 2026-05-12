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Los españoles no renuncian a los bares: el 66% mantiene o aumenta sus salidas pese al precio

Salir a comer fuera se ha convertido en refugio emocional ante la presión económica. El consumo en bares y restaurantes mantiene una evolución positiva en España y confirma la fortaleza del sector en un contexto de cambio de hábitos. Según el 11º Barómetro de Momentos de Consumo elaborado por AECOCShopperview y 40dB, en colaboración con Frit Ravich, Juver y Too Good To Go, el 66% de los consumidores sale a bares y restaurantes más o con la misma frecuencia que hace un año.

| etiquetas: españoles , bares
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9 comentarios
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Un tanque de cerveza y un vaso vacio, aqui en la costa se empieza a ver bastante entre los turistas nacionales, con los polos pijos del TEMU, que no os engañen por redes sociales
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Kasterot #3 Kasterot
No sé dónde han mirado. Pero por lo que veo me da a mi que no
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estemenda #8 estemenda
En un mundo sin hogares nos veremos en los bares.
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#1 txepel
¿Cómo que “más o igual” vs menos? ¿Qué mierda de encuesta es esa? ¿Salen más o salen menos?
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josde #4 josde
#1 Yo veo bares y algún restaurante cerrado y los que estan abiertos con menos gente y consumiciones.
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#9 EISev
#1 hay gente que sale menos, gente que sale igual y gente que sale más

Sumas los de igual y más y es 66%

Ojo que los que no salían nada contarán en el igual
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#2 javic
Es llamativo que el consumo de hachis sea perseguido provocando muertes la propia persecución y el consumo de alcohol sea publicitado en todo tipo de panfletos.
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Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
Yo no he subido precios y estoy ganando claramente más.
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founds #6 founds
Yo desde que descubrí que en los peruanos y colombianos se come más, mejor y por menos, si he incrementado mis salidas a comer.
Adoro el puto ceviche, y si es con tartar de atún mucho mejor
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menéame