¿Por qué los españoles no quieren esos trabajos? La otra cara de los 16.000 empleos ofrecidos a migrantes

Trascendió que empresarios pidieron al Gobierno un plan para contratar a inmigrantes. La noticia abrió un debate: ¿por qué los locales no quieren?. En el imaginario social había respuestas rápidas: “no quieren trabajar”, “no se esfuerzan”. La realidad es más compleja: “los salarios que se pagan en estas empresas apenas alcanzan para sobrevivir”. “Muchos aceptan el empleo, pero a los pocos meses renuncian". Ofrecen empleos temporales, de turnos partidos, largas jornadas y esfuerzos físicos enormes ofreciendo sueldos que rondan el salario mínimo.

#1 Setis
Respuesta: pagan poco y piden mucho. Los migrantes aún no lo saben, pero pronto lo sabrán, y entonces serán necesarios otros migrantes que no lo sepan.
Veelicus #2 Veelicus
#1 Mas que eso que los de aquí suelen tener un soporte familiar que les permite ganar tiempo para buscar un mejor trabajo.
Lamentablemente la gente que viene de otros paises donde la calidad de vida es peor aceptan esos trabajos porque para empezar tienen sanidad gratuita, educación gratuita para sus hijos y viven en un país, la gran mayoría de las veces, mas seguro de aquel que viene, así que si tienen que malvivir en un piso compartido o tienen que coger dos trenes o tres autobuses para llegar a su trabajo no les parece mal.
Y este es el problema, que los empresarios de aqui se aprovechan de ello y les explotan sin remordimientos.
yoma #4 yoma
#2 Totalmente de acuerdo. Además esa semiesclavitud que soportan y esa forma de vida llena de inconvenientes en la mayoría de los casos es incluso mejor que lo que dejaron atrás.
azathothruna #3 azathothruna
#1 Creeme, varios lo saben.
Pertinax #5 Pertinax *
De lo que no se habla mucho es de que muchos parados de mediana edad que han pasado media vida sentados ante un escritorio no pueden dedicarse a determinados trabajos que implican esfuerzo físico. No es que no quieran, es que no pueden.
Uda #6 Uda
Porque antes ya los hemos padecido ( años limpiando casas, cuidando niños y ancianos, trabajando en B en hostelería) y ahora podemos pasárselo a otros en peor situación que nosotros.
