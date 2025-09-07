¿Por qué los españoles no quieren esos trabajos? La otra cara de los 16.000 empleos ofrecidos a migrantes

Trascendió que empresarios pidieron al Gobierno un plan para contratar a inmigrantes. La noticia abrió un debate: ¿por qué los locales no quieren?. En el imaginario social había respuestas rápidas: “no quieren trabajar”, “no se esfuerzan”. La realidad es más compleja: “los salarios que se pagan en estas empresas apenas alcanzan para sobrevivir”. “Muchos aceptan el empleo, pero a los pocos meses renuncian". Ofrecen empleos temporales, de turnos partidos, largas jornadas y esfuerzos físicos enormes ofreciendo sueldos que rondan el salario mínimo.
Lamentablemente la gente que viene de otros paises donde la calidad de vida es peor aceptan esos trabajos porque para empezar tienen sanidad gratuita, educación gratuita para sus hijos y viven en un país, la gran mayoría de las veces, mas seguro de aquel que viene, así que si tienen que malvivir en un piso compartido o tienen que coger dos trenes o tres autobuses para llegar a su trabajo no les parece mal.
Y este es el problema, que los empresarios de aqui se aprovechan de ello y les explotan sin remordimientos.