edición general
6 meneos
28 clics
El español Juvencio Maeztu, nuevo CEO y presidente mundial de Ingka (Ikea)

El español Juvencio Maeztu, nuevo CEO y presidente mundial de Ingka (Ikea)

Un español asciende al trono de la mayor empresa de muebles y decoración del planeta: Ikea. La multinacional ha anunciado el nombramiento de Juvencio Maeztu como el nuevo CEO y presidente mundial de Ingka Group, la principal empresa del grupo Ikea. Se trata del primer directivo no sueco que asume el poder ejecutivo del gigante del mobiliario y la decoración. Tomará posesión de los cargos en noviembre.

| etiquetas: ikea , ceo , juvencio maeztu
5 1 0 K 50 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 50 actualidad
Apotropeo #2 Apotropeo
Viendo donde va a trabajar, supongo que es un hombre hecho a si mismo
:troll:
1 K 20
#1 AntonioWarrior *
Según el INE solo 79 españoles se llaman Juvencio
1 K 18
Postmeteo #3 Postmeteo *
#1 Eso quiere decir que si te llamas Juvencio tienes un 1.26% de posibilidades de ser Ceo de Ikea.

No está mal, pero sigue rentando más apellidarse Borbón
0 K 7

menéame