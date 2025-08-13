El español Juvencio Maeztu, nuevo CEO y presidente mundial de Ingka (Ikea)

Un español asciende al trono de la mayor empresa de muebles y decoración del planeta: Ikea. La multinacional ha anunciado el nombramiento de Juvencio Maeztu como el nuevo CEO y presidente mundial de Ingka Group, la principal empresa del grupo Ikea. Se trata del primer directivo no sueco que asume el poder ejecutivo del gigante del mobiliario y la decoración. Tomará posesión de los cargos en noviembre.