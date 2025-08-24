edición general
España ya tiene 30 días más de calor extremo cada año

El cambio climático intensificó el calor en todo el mundo durante el último año, añadiendo un mes más de calor extremo para casi la mitad de la población mundial. En España, se ha pasado de 18 días a 48 en esta situación. Así lo indica un informe elaborado por científicos de World Weather Attribution (WWA), Climate Central y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que será publicado antes del Día de Acción contra el Calor (2 de junio). En concreto, durante el período de 12 meses comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2025,

3 comentarios
Tontolculo #1 Tontolculo
Mentiras woke. Habrá que votar a Nox para que lo arregle todo :shit:
manuelpepito #2 manuelpepito
Pero cuando lleguen los imbéciles de Vox al gobierno eso se acaba
Luca7 #3 Luca7
#2 los imbéciles del gobierno actual está haciendo algo?
Es más, los imbéciles de sus votantes hacen algo más allá de fotos para el Instagram en un país remoto?

Que joder, que cantidad con los hipócritas y pedantes de los cojones.

Que VOX no va a hacer nada está claro, pero también tengo claro que el resto tampoco está haciendo NADA.
