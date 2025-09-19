España ofrece a la OTAN tres cazas, un avión A-400 y un radar

El Gobierno español ofreció a la OTAN tres Eurofighter, un avión A-400 de transporte y un radar para incorporarse a la operación Centinela Oriental. En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva operación comenzaría «en los próximos días» y explicó que «además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones». España anunció en redes sociales el incremento de la contribución en ...