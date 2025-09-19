edición general
España ofrece a la OTAN tres cazas, un avión A-400 y un radar

El Gobierno español ofreció a la OTAN tres Eurofighter, un avión A-400 de transporte y un radar para incorporarse a la operación Centinela Oriental. En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva operación comenzaría «en los próximos días» y explicó que «además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones». España anunció en redes sociales el incremento de la contribución en ...

#1 tierramar
Nos han metido en una guerra que la mayoría de españoles no queremos , ni hemos votado,... todo para beneficio del complejo armamentistico militar americano, a costa de recortes sociales juantorreslopez.com/no-es-defensa-es-negocio/
#4 Priorat
#1 ¿Ya han votado los Ucranianos que les invadiera Rusia?
¿De que Guerra hablas? ¿Está Rusia en Guerra con alguien más en Europa que no sea Ucrania?
#6 rafacabrera
#4 los ucranianos hace mucho que no votan. No podemos saber lo que opina ese pueblo a día de hoy.
#2 tierramar
Al acusar a Rusia de haber violado deliberadamente el espacio aéreo polaco, la OTAN no menciona el hecho que Bielorrusia había anunciado antes haber derribado varios drones que se habían salido de su ruta a causa de las interferencias causadas por sistemas de guerra electrónica durante un enfrentamiento aéreo entre Rusia y Ucrania, y que las autoridades bielorrusas habían prevenido a Polonia y Lituania sobre el acercamiento de aquellos drones. Por cierto, la OTAN tampoco dice que no había…   » ver todo el comentario
#3 Barney_77
#2 Ya vienes a defender a tu amigo....
#5 ur_quan_master
Mientras tanto Ceuta y Melilla se vigilan solas ya que no están bajo el paraguas OTAN
