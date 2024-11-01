·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9525
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
5046
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
4139
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
3187
clics
7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez
3118
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
más votadas
562
Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel
536
El Poder Judicial lleva casi cuatro meses sin pronunciarse sobre la investigación de cuatro quejas contra Peinado
415
El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]
435
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
239
Los comedores universitarios son el orgullo de Francia: 3,30 euros que marcan la diferencia entre la precariedad y el bienestar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
10
clics
Por qué España fabrica millones de coches... pero no tiene marca con desarrollo y capital nacional
Por qué somos una gran fábrica… sin industria propia: desde los minifundios y latifundios de la reconquista hasta nuestra dependencia actual de la tecnología extranjera.
|
etiquetas
:
automóviles
,
industria
5
0
0
K
53
tecnología
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
53
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
Porque las marcas automovilísticas que teníamos las vendimos
1
K
33
#1
ChatGPT
Porque somos mano de obra barata, desde hace 50 años apostamos a eso, y seguimos acelerando
2
K
31
#2
Galton
#1
¡Qué inventen ellos!
0
K
9
#4
capitan__nemo
Porque privatizaron seat y dejaron que la comprase el grupo volkswagen.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente