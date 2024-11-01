edición general
Por qué España fabrica millones de coches... pero no tiene marca con desarrollo y capital nacional

Por qué somos una gran fábrica… sin industria propia: desde los minifundios y latifundios de la reconquista hasta nuestra dependencia actual de la tecnología extranjera.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Porque las marcas automovilísticas que teníamos las vendimos
ChatGPT #1 ChatGPT
Porque somos mano de obra barata, desde hace 50 años apostamos a eso, y seguimos acelerando
#2 Galton
#1 ¡Qué inventen ellos!
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Porque privatizaron seat y dejaron que la comprase el grupo volkswagen.
