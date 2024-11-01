España está sufriendo el año con más incendios forestales en más de una década [ENG]  

El Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales (GWIS) publica semanalmente datos sobre la superficie quemada por incendios forestales desde 2012. A principios de agosto, España iba camino de tener un año relativamente tranquilo. Su total acumulado para 2025 estaba por debajo de la media y muy por debajo de los registros anteriores. Pero solo 2 semanas después, superó todos los años anteriores. Esto se puede ver en el gráfico: los grandes brotes de mediados de agosto hicieron que se superara rápidamente el último récord, de 2022.