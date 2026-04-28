España escala al top 15 armamentístico mundial tras disparar su gasto militar un 50% en un solo año

El Estado español ha irrumpido por primera vez en la lista de las 15 potencias con mayor gasto militar del planeta, según los datos publicados este 27 de abril de 2026 por el prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Con una inversión de 40.211 millones de euros, el Estado español registra un crecimiento del 50% respecto al año anterior, posicionándose como el país que más ha elevado sus partidas militares dentro de la élite armamentística mundial y el segundo de toda Europa.
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De facto SAnchez está paoyando las guerras de EEUU: ha regalado mil millones de nuestros impuestos a Zelensky ; permite que se usen las bases de Rota y Moron, el espacio aéreo en la guerra de Iran,. Y no sólo eso: los planes son de aumentar y reforzar las bases de Rota y Moron www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-anuncia-inversiones-record-bases-esp EEUU anuncia inversiones récord en bases españolas para su guerra global
Reportado por bulo, por no parar de repetirlos de hecho.
Buena medida, al menos parece que hay mínimamente adultos en la habitación.
(Particularmente drones baratos y amenazar con cerrar el Estrecho si nos tocan los cojones).