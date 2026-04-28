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España escala al top 15 armamentístico mundial tras disparar su gasto militar un 50% en un solo año

España escala al top 15 armamentístico mundial tras disparar su gasto militar un 50% en un solo año

El Estado español ha irrumpido por primera vez en la lista de las 15 potencias con mayor gasto militar del planeta, según los datos publicados este 27 de abril de 2026 por el prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Con una inversión de 40.211 millones de euros, el Estado español registra un crecimiento del 50% respecto al año anterior, posicionándose como el país que más ha elevado sus partidas militares dentro de la élite armamentística mundial y el segundo de toda Europa.

| etiquetas: ppsoe militaristas , warfare , otan
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9 comentarios
10 2 0 K 131 actualidad
#1 tierramar *
PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar, www.meneame.net/m/Hemeroteca/psoe-pp-votan-juntos-aumento-gasto-milita
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ElBeaver #4 ElBeaver
Gran parte de la producción es local, abarcando desde aviones cisterna y fragatas hasta otros buques de la armada, vehículos y equipamiento diverso.
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#7 tierramar *
El discuros pacifista, y las divetgencias con Trump de Sanchez no son más que una escenografia para ganar la confianza y el voto de la izquierda.
De facto SAnchez está paoyando las guerras de EEUU: ha regalado mil millones de nuestros impuestos a Zelensky ; permite que se usen las bases de Rota y Moron, el espacio aéreo en la guerra de Iran,. Y no sólo eso: los planes son de aumentar y reforzar las bases de Rota y Moron www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-anuncia-inversiones-record-bases-esp EEUU anuncia inversiones récord en bases españolas para su guerra global
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Enésimo_strike #9 Enésimo_strike *
#7 permite que se usen las bases de Rota y Moron, el espacio aéreo en la guerra de Iran
Reportado por bulo, por no parar de repetirlos de hecho.
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Barbol_Pelao #8 Barbol_Pelao
España necesita capacidad de disuasión y negación de zona. Por ejemplo hemos descuidado mucho las capacidades marinas y nos faltan buques para defender los dos archipiélagos y vigilar el estrecho en caso de problema serio, y sobre todo evitar y desincentivar petroleros de bandera dudosa fondeen al límite de nuestras aguas territoriales y nos provoque una catástrofe medioambiental y social terrible.

Buena medida, al menos parece que hay mínimamente adultos en la habitación.
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#2 tierramar *
PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar, Sumar ha votado en contra y ha apoyado que España abandone la OTAN.
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Gry #5 Gry
#2 No es que haya muchas opciones. Si haces lo que te mandan los EEUU hay que aumentar el gasto militar, si te enfrentas a ellos también.

(Particularmente drones baratos y amenazar con cerrar el Estrecho si nos tocan los cojones).
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#3 thekeeper
La situacion actual me recuerda tanto al libro 1984, pero esto no era malo? Ahora es bueno y po y psoe se ponen de acuerdo {0x1f602}
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#6 tierramar
#3 El PPSOE votan lo mismo en Europa de un 80-90 % de las veces. EEUU es el qeu elige las presidencias de las naciones, y parece que su plan es que el siguiente gobierno sea PPSOE para meternos en sus guerras. Los partidos de IZquierda: Sumar, Podemos, IU,... verdaderamente pacifistas les estorban
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menéame