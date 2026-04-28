España escala al top 15 armamentístico mundial tras disparar su gasto militar un 50% en un solo año

El Estado español ha irrumpido por primera vez en la lista de las 15 potencias con mayor gasto militar del planeta, según los datos publicados este 27 de abril de 2026 por el prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Con una inversión de 40.211 millones de euros, el Estado español registra un crecimiento del 50% respecto al año anterior, posicionándose como el país que más ha elevado sus partidas militares dentro de la élite armamentística mundial y el segundo de toda Europa.