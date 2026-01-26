edición general
España embarga la cuenta del consulado de Marruecos en Murcia para pagar una indemnización por acoso sexual

La justicia española ha tenido que recurrir a una medida excepcional para hacer cumplir una sentencia firme por acoso sexual y laboral. Se trata de un caso de tintes inéditos porque el objetivo final de ese embargo es el Estado marroquí, a través de la cuenta bancaria de su consulado en la Región de Murcia. El bloqueo de fondos llega tras meses de un incumplimiento reiterado y contumaz del fallo judicial y de una estrategia procesal que la defensa de la trabajadora califica de “resistencia abierta a la autoridad de los tribunales”...

... La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Murcia y a la que ha tenido acceso este diario, declaró nulo el despido de Maryam, el nombre ficticio de la que fuera secretaria del cónsul marroquí en la región, Sidi Mohammed Biedallah, condenado en firme por los tribunales españoles por recurrente acoso sexual, laboral y moral contra la empleada. La justicia española considera probado que en septiembre de 2022 se activó un proceso continuado de acoso laboral y sexual que afectó gravemente a la salud de la empleada.
