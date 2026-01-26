España embarga la cuenta del consulado de Marruecos en Murcia para pagar una indemnización por acoso sexual

La justicia española ha tenido que recurrir a una medida excepcional para hacer cumplir una sentencia firme por acoso sexual y laboral. Se trata de un caso de tintes inéditos porque el objetivo final de ese embargo es el Estado marroquí, a través de la cuenta bancaria de su consulado en la Región de Murcia. El bloqueo de fondos llega tras meses de un incumplimiento reiterado y contumaz del fallo judicial y de una estrategia procesal que la defensa de la trabajadora califica de “resistencia abierta a la autoridad de los tribunales”...