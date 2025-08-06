edición general
España cambia las normas y, a partir de 2026, los patinetes eléctricos estarán obligados a cumplir con esta nueva ley

El Congreso ha aprobado una reforma legal que deberán cumplir, sin falta, todos los usuarios de este vehículo de movilidad personal (VMP)

#2 Pacman
Te ahorro un click

obligatoriedad de contratar un seguro obligatorio para la gran mayoría de patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas en toda España

#6 javibaz
#2 patinetes eléctricos y bicicletas que superen los 250 vatios de potencia o puedan circular a más de 25 km/h

Que ni de lejos son mayoría.
Que ni de lejos son mayoría.

#8 Pacman
#6 por ley están capados, no por tecnología

#10 chocoleches
#6 Si tienen más de 250W o pasan de 25 km/h no son vehículos de movilidad personal, legalmente pasan a la categoría de ciclomotores.

#17 Dene
#10 discrepo en el caso de las BTT... Es habitual ver más potencia en bicis de monte. La clave no debería estar en la potencia, sino en el uso habitual y sobre todo, en si el motor es de asistencia al pedaleo o si empuja sin pedalear. Obligar a gestionar como ciclomotor a una BTT que toca calle un 10%del recorrido para llegar a pistas de monte, que corta motor a 25 km hora y que solo empuja si das pedal es una tontería

Edito.. parece que si excluye bicis de pedaleo asistido
Edito.. parece que si excluye bicis de pedaleo asistido

#18 chocoleches
#17 No digo que sea correcto, pero es la ley que han hecho. En su día yo sólo pensaba en la limitación de 25 km/h y me compré un xiaomi pro que tiene 300W, ahora si lo llevo por la calle estoy expuesto a que me multen, o me lo requisen.

#23 Tronchador.
#17 No pueden haber bicis con motor sin pedaleo, no se las considera bicicletas.

#16 cocolisto
#6 Es así.Son bicicletas con asistente eléctrico al pedaleo,si no pedaleas se paran.Y ojo con poner acelerador para evitar pedalear porque la multa está asegurada.

#7 Fumanchu
#5 Ojalá prohíban los coches en las ciudades de más de 1500 personas solo pudiendo aparcar fuera de ellas, mejoraría mucho la calidad de vida de la gente.

#11 Khadgar
#7 Ojalá que llueva café en el campo.

#13 Fumanchu
#11 Siempre que oigo eso pienso en liebres cafeínicas.

#22 Mikhail
#13 A ver por qué crees que corren tanto... xD

#24 Tronchador.
#22 #13 #11 Café en el campo no y liebres cafeínicas no, pero cocaina en el agua y tiburones enfarlopados Sí...
www.nationalgeographic.com.es/mundo-animal/tiburones-positivos-cocaina

#1 El_Pobrecito_Hablador
Hay un poquito de noticia en el clickbait.

#21 a69
Pues que queréis que os diga, prefiero quinquis en patinete que no quinquis en Seat 124 robado como en los 80.

Nota: en los 80 tampoco llevaban seguro.

Nota: en los 80 tampoco llevaban seguro.

#25 bartolin
#21 pero y la música de los chichos y los chunguitos...no hacia que todo mereciera la pena?..... si me das a elegir.....

#12 kinz000
Las aseguradoras diciendo "qué hay de lo mío?" Vaya pandilla.

#3 Jaime131
Quedo a la espera de los comentarios diciendo que se van a usar menos patinetes.

#4 Budgie
#3 no va a llevar seguro ni dios.

#9 HeilHynkel
#4

Cuando pongan las primeras multas vas a ver cómo espabilan.

#14 cocolisto
#4 Eso decían del seguro de automóvil cuando se implantó.

#15 Black_Txipiron
#14 o del casco en ciclomotores.

#19 cocolisto
#15 También, sí

#5 LisaPotter
#3 Ojalá los prohíban para siempre.

#20 pirat
Pensaba que ya era así. Los que no estén capados carné, seguro, matrícula y casco como los demás ciclomotores. Como usuario de bicicleta normal para desplazarme opino que todo vehículo que tenga asistencia a motor debería estar en otro epígrafe, el de ciclomotor o superior según potencia y velocidad, con sus correspondientes requerimientos, no veo porque hay que hacer distinción con ellos.

Lo de los patinetes de alquiler es una temeridad, no entiendo como se consiente que niñatos recién…   » ver todo el comentario

0 K 7

