España cambia las normas y, a partir de 2026, los patinetes eléctricos estarán obligados a cumplir con esta nueva ley
El Congreso ha aprobado una reforma legal que deberán cumplir, sin falta, todos los usuarios de este vehículo de movilidad personal (VMP)
actualidad
8
1
5
K
54
actualidad
25 comentarios
#2
Pacman
Te ahorro un click
obligatoriedad de contratar un seguro obligatorio para la gran mayoría de patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas en toda España
10
K
116
#6
javibaz
#2
patinetes eléctricos y bicicletas que superen los 250 vatios de potencia o puedan circular a más de 25 km/h
Que ni de lejos son mayoría.
7
K
83
#8
Pacman
#6
por ley están capados, no por tecnología
1
K
23
#10
chocoleches
#6
Si tienen más de 250W o pasan de 25 km/h no son vehículos de movilidad personal, legalmente pasan a la categoría de ciclomotores.
4
K
45
#17
Dene
*
#10
discrepo en el caso de las BTT... Es habitual ver más potencia en bicis de monte. La clave no debería estar en la potencia, sino en el uso habitual y sobre todo, en si el motor es de asistencia al pedaleo o si empuja sin pedalear. Obligar a gestionar como ciclomotor a una BTT que toca calle un 10%del recorrido para llegar a pistas de monte, que corta motor a 25 km hora y que solo empuja si das pedal es una tontería
Edito.. parece que si excluye bicis de pedaleo asistido
1
K
20
#18
chocoleches
#17
No digo que sea correcto, pero es la ley que han hecho. En su día yo sólo pensaba en la limitación de 25 km/h y me compré un xiaomi pro que tiene 300W, ahora si lo llevo por la calle estoy expuesto a que me multen, o me lo requisen.
0
K
14
#23
Tronchador.
#17
No pueden haber bicis con motor sin pedaleo, no se las considera bicicletas.
0
K
7
#16
cocolisto
#6
Es así.Son bicicletas con asistente eléctrico al pedaleo,si no pedaleas se paran.Y ojo con poner acelerador para evitar pedalear porque la multa está asegurada.
1
K
33
#7
Fumanchu
#5
Ojalá prohíban los coches en las ciudades de más de 1500 personas solo pudiendo aparcar fuera de ellas, mejoraría mucho la calidad de vida de la gente.
11
K
99
#11
Khadgar
#7
Ojalá que llueva café en el campo.
1
K
20
#13
Fumanchu
*
#11
Siempre que oigo eso pienso en liebres cafeínicas.
1
K
19
#22
Mikhail
#13
A ver por qué crees que corren tanto...
0
K
8
#24
Tronchador.
#22
#13
#11
Café en el campo no y liebres cafeínicas no, pero cocaina en el agua y tiburones enfarlopados Sí...
www.nationalgeographic.com.es/mundo-animal/tiburones-positivos-cocaina
1
K
15
#1
El_Pobrecito_Hablador
Hay un poquito de noticia en el clickbait.
3
K
40
#21
a69
*
Pues que queréis que os diga, prefiero quinquis en patinete que no quinquis en Seat 124 robado como en los 80.
Nota: en los 80 tampoco llevaban seguro.
0
K
12
#25
bartolin
*
#21
pero y la música de los chichos y los chunguitos...no hacia que todo mereciera la pena?..... si me das a elegir.....
0
K
7
#12
kinz000
Las aseguradoras diciendo "qué hay de lo mío?" Vaya pandilla.
0
K
11
#3
Jaime131
Quedo a la espera de los comentarios diciendo que se van a usar menos patinetes.
0
K
11
#4
Budgie
#3
no va a llevar seguro ni dios.
1
K
19
#9
HeilHynkel
#4
Cuando pongan las primeras multas vas a ver cómo espabilan.
1
K
23
#14
cocolisto
#4
Eso decían del seguro de automóvil cuando se implantó.
0
K
20
#15
Black_Txipiron
#14
o del casco en ciclomotores.
2
K
37
#19
cocolisto
#15
También, sí
0
K
20
#5
LisaPotter
#3
Ojalá los prohíban para siempre.
3
K
-5
#20
pirat
Pensaba que ya era así. Los que no estén capados carné, seguro, matrícula y casco como los demás ciclomotores. Como usuario de bicicleta normal para desplazarme opino que todo vehículo que tenga asistencia a motor debería estar en otro epígrafe, el de ciclomotor o superior según potencia y velocidad, con sus correspondientes requerimientos, no veo porque hay que hacer distinción con ellos.
Lo de los patinetes de alquiler es una temeridad, no entiendo como se consiente que niñatos recién…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
