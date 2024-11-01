edición general
12 meneos
46 clics
Por qué España avanza y atrae 113.000 millones en inversiones más que Italia

Por qué España avanza y atrae 113.000 millones en inversiones más que Italia

Traducción del artículo publicado en Corriere della sera el 5 de septiembre de 2025: "Ciento trece mil millones de euros. Esa es la diferencia entre Italia y España en cuanto a la capacidad de atraer inversiones extranjeras en la última década. Entre 2015 y 2024, Madrid ha atraído 304.000 millones en inversiones extranjeras directas (IED), frente a los 191.000 millones que han llegado a Roma".

| etiquetas: economía , italia , españa
10 2 0 K 126 actualidad
14 comentarios
10 2 0 K 126 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Cosas curiosas:

En primer lugar, la seguridad jurídica: los procesos civiles y mercantiles en España se resuelven en una media de 275 días, menos de la mitad de los 527 días italianos, con sentencias ejecutivas ya en primera instancia.

Esto debe ser menos relevante de lo que parece, si hasta ahora Italia atraía más inversión. Claro que es un punto a favor, pero parece que la burocracia italiana no paraba tanto como parace querer decir el artículo.

En segundo lugar, el mercado

…   » ver todo el comentario
7 K 100
#11 Joroñas
#2 lo de los juicios es una medida no? Por qué yo tengo un juicio contra mi antigua empresa y me lo han puesto para dentro de 3 años...
0 K 10
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

No tengo claro que sea un juicio como tal, igual son temas administrativos más bien.
0 K 19
ipanies #3 ipanies
Salarios ridículos pero con paz social y el partido socialista garantizando beneficios y seguridad jurídica a las empresas. Démonos la enhorabuena, gracias a ser unos padefos conformados España atrae muchas inversiones para que ganen mucho dinero otros...
3 K 46
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Los salarios de Italia también son ridículos. Y en cuanto a corrupción política y funcionarial, bastante peor que en España pero de lejos. Italia entera, como país, es como un eterno gobierno del Partido Popular pero con las revoluciones subidas. Un país inoperante y, en muchos aspectos, tercermundista cuando lo comparas con España. No gracias al PP, claro, las cosas buenas que tiene España han sido, todas ellas sin excepción, instauradas por el PSOE en sus tres Gobiernos.
3 K 57
sotillo #4 sotillo
Desde luego, tener un gobierno de Pedro Sánchez
1 K 29
#12 okeil
#10 Tú todos los dias montas 10?
0 K 10
alcama #13 alcama
#12 Nadie lo hace.
0 K 5
alcama #1 alcama
Parece que Madrid es un destino muy atractivo para invertir. Supongo que algo de mérito tendrá Isabel Díaz Ayuso
0 K 5
#9 okeil
#1 Y eso con una normativa laboral con la que su partido está en contra ... En ese aspecto mucho mérito no le encuentro. Así que aparte de lo laboral, ¿En qué hace méritos IDA? ¿En la política fiscal a las empresas?, que es igual en toda España. ¿En comunicaciones?, no será en tren o por carretera, la mayoría gestionadas, y algunas rescatadas, por el Estado. En fin, me parece que algo de mérito tiene, pero no mucho.
0 K 10
alcama #10 alcama
#9 No has montado y gestionado una empresa en tu vida
0 K 5
#5 Ganpalo
Gracias Ayuso.
1 K -6
#6 _219
#5 Creo que el artículo publicado en el diario italiano, cuando se refiere a "Madrid", es una forma de hablar en términos generales para referirse al conjunto de España. Se usa mucho en periodismo.
1 K 21
#8 ARIELON
#6 Tener que explicar eso a los aduladores de la IDA demuestra el nivel de comprensión lectora que tienen, parecido al de su lideresa.
0 K 6

menéame