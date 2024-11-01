Por qué España avanza y atrae 113.000 millones en inversiones más que Italia

Traducción del artículo publicado en Corriere della sera el 5 de septiembre de 2025: "Ciento trece mil millones de euros. Esa es la diferencia entre Italia y España en cuanto a la capacidad de atraer inversiones extranjeras en la última década. Entre 2015 y 2024, Madrid ha atraído 304.000 millones en inversiones extranjeras directas (IED), frente a los 191.000 millones que han llegado a Roma".