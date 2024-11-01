edición general
Las escuelas católicas anti-LGBTQ pierden la batalla por discriminar en el programa universal de educación preescolar de Colorado. (Eng)

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que si las escuelas infantiles católicas quieren recibir fondos públicos, deben cumplir las normas estatales.

Es que si son anti LGTIQ, no son católicas.
