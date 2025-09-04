Una escuela en Zaragoza con alumnos de 25 nacionalidades pasa de tener un 40% de absentismo a 4% y la tasa de éxito pasó de 5% al 70%

En el barrio del Oliver, uno de los más humildes de la capital aragonesa, el colegio Ramiro Solans ha recibido el premio Escuela 2024 de la Fundación Princesa de Girona por haber dejado atrás,en 20 años, un fracaso escolar del 95% con un 40%de absentismo. Una escuela que recibe alumnos de 25 nacionalidades siendo el 43% de etnia gitana.