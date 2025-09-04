Una escuela en Zaragoza con alumnos de 25 nacionalidades pasa de tener un 40% de absentismo a 4% y la tasa de éxito pasó de 5% al 70%

En el barrio del Oliver, uno de los más humildes de la capital aragonesa, el colegio Ramiro Solans ha recibido el premio Escuela 2024 de la Fundación Princesa de Girona por haber dejado atrás,en 20 años, un fracaso escolar del 95% con un 40%de absentismo. Una escuela que recibe alumnos de 25 nacionalidades siendo el 43% de etnia gitana.
| etiquetas: educación , absentismo , familias , formación
Enhorabuena.
Tasas de absentismo en España del 40% y 95% de fracaso.
Me parece que alguien está señalando , que los inmigrantes son mejores que cierta etnia española.
Y no veo nada bien este tipo de comparaciones.
No has acabado de leer ni el titular.
Desconozco si en ese barrio tienen algún otro problema o, simplemente, estan haciendo recaer el grueso del problema en los gitanos.
Aunque yo creo que los tiros van a ir por otro lado y sera un tema de formato educativo y políticas sociales. Por supuestisimo que no me he leido la noticia.
Los datos son los datos.
Si los datos afirman eso. Por qué te va a parecer mal?
Otra cosa es afirmar un opinión apoyada en 0 datos y muchos prejuicios.
Una vez afirmé, en base a mis familiares y amigos, que traía a una reunión vino blanco para las chicas, así en plan comentario, y una amiga me dijo que eso era micromachismo. Le dije que me basaba en reuniones anteriores y que podían elegir que beber.....Le pregunte que vino quería ella? Blanco...Y todas las chinas menos una, que quería… » ver todo el comentario
Lo digo sin poder leer la mayoría de la noticia porque me exige registro
Aqui esta la clave
Lo mismo que pasar de un 100% a un 70% sería un motivo de preocupación: que las cifras hay que verlas en su contexto.