Una escuela en Zaragoza con alumnos de 25 nacionalidades pasa de tener un 40% de absentismo a 4% y la tasa de éxito pasó de 5% al 70%

En el barrio del Oliver, uno de los más humildes de la capital aragonesa, el colegio Ramiro Solans ha recibido el premio Escuela 2024 de la Fundación Princesa de Girona por haber dejado atrás,en 20 años, un fracaso escolar del 95% con un 40%de absentismo. Una escuela que recibe alumnos de 25 nacionalidades siendo el 43% de etnia gitana.

#4 tomeu *
Uno de los motivos: La oferta va desde las clases de alfabetización o español para los padres a la posibilidad de participar en las asambleas matutinas, echar una mano en el taller de costura o entrar a leer en clase un rato con sus hijos. Un espíritu colaborativo “muy valorado” por las familias
Spirito #1 Spirito
Sinceramente, si es así, magnífico trabajo.

Enhorabuena.
#7 Sacapuntas
La educación la hacemos entre todos.
Libre_albedrío #9 Libre_albedrío
Enhorabuena a lis profesionales de la escuela. BUEN TRABAJO.
Apotropeo #3 Apotropeo
No soy de Zaragoza, así que escribo desde mi desconocimiento...

Tasas de absentismo en España del 40% y 95% de fracaso.

Me parece que alguien está señalando , que los inmigrantes son mejores que cierta etnia española.

Y no veo nada bien este tipo de comparaciones.
Mixtape96 #5 Mixtape96
#3 tu eres de los que abandonó, verdad?

No has acabado de leer ni el titular.
Apotropeo #8 Apotropeo
#5 en mi ciudad los alumnos de todas las etnias van a los mismos colegios sin esas tasas.
Desconozco si en ese barrio tienen algún otro problema o, simplemente, estan haciendo recaer el grueso del problema en los gitanos.
Varlak #17 Varlak
#8 nadie está haciendo recaer nada, simplemente te están dando datos
#6 Eyacua *
#3 seria muy dificil que no fuera asi, aunque moleste la realidad.

Aunque yo creo que los tiros van a ir por otro lado y sera un tema de formato educativo y políticas sociales. Por supuestisimo que no me he leido la noticia.
#10 emdi *
#3
Los datos son los datos.
Si los datos afirman eso. Por qué te va a parecer mal?
Otra cosa es afirmar un opinión apoyada en 0 datos y muchos prejuicios.
Una vez afirmé, en base a mis familiares y amigos, que traía a una reunión vino blanco para las chicas, así en plan comentario, y una amiga me dijo que eso era micromachismo. Le dije que me basaba en reuniones anteriores y que podían elegir que beber.....Le pregunte que vino quería ella? Blanco...Y todas las chinas menos una, que quería…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike *
#3 o igual es que cierra etnia española se está volviendo más cívica que lo que indican las estadísticas de hace 20 años, cosa que es un logro a reseñar sea cual sea la etnia. El modelo que hayan aplicado se debe replicar, mi enhorabuena a los responsables.


Lo digo sin poder leer la mayoría de la noticia porque me exige registro
#2 LaMinaEnMiPuerta
No se integran, los españoles queremos que les vaya mal para justificar nuestro racismo.
#14 gershwin
#2 lo que demuestra que no se dota de suficientes medidas y recursos para integrar
Mltfrtk #16 Mltfrtk
Pero no van a los toros y no hacen chistes de gangosos y mariquitas, no se adaptan a las costumbres españolas :foreveralone:
kastanedowski #11 kastanedowski
" ...echar una mano en el taller de costura ... "

Aqui esta la clave
vinola #19 vinola
Enhorabuena! Aunque es llamativo el nivel tan bajo del que parten. Eso también debería haber sido noticia en su momento.
#12 chocoleches
Qué consideran "éxito", aprobar la primaria? Con un setenta por ciento?
Guanarteme #15 Guanarteme
#12 Pasar de un 5 a un 70% es un éxito y de los gordos además.

Lo mismo que pasar de un 100% a un 70% sería un motivo de preocupación: que las cifras hay que verlas en su contexto.
Varlak #18 Varlak
#12 Consideran un éxito mejorar las cifras de forma consistente durante décadas.
